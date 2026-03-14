批賴總統模糊國家定位 林沛祥批「口嗨台獨」：萊爾校長的異想世界

賴清德總統今於總統直選30周年研討會表示，「台灣人民藉總統直選確立政府合法性」，「台灣是主權獨立的國家，不管名字是中華民國、中華民國台灣或台灣」，國民黨「對待台灣人民比日本殖民還差」。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，整體聽下來，與其說是國家戰略，更像是一場充滿想像力的政治演說，理想很豐滿，但現實卻相當悲哀。

林沛祥指出，賴總統的論述再次呈現一個台灣社會早已看懂的矛盾：不願、也不敢推動法理台獨，卻不斷在語言上「口嗨台獨」。憲法沒有改、國號沒有改、制度沒有改，但政治語言可以天天升級。制度責任不敢承擔，國際現實不願面對，最後只剩下演講台上的政治激情。

林沛祥直言，如果真要走法理台獨，就請誠實面對憲政體制與國際風險；如果沒有條件與能力，那麼不斷用語言激化情緒，只是把政治動員包裝成國家戰略。這樣的操作，恐怕更像是一種「偉大的精神勝利法」，現實沒有改變，但在演講裡已經先宣布勝利。

林沛祥表示，更令人遺憾的是，當台灣正面臨複雜的國際局勢與國安壓力時，賴政府似乎拿不出具體解方。外交困境如何突破？區域安全如何穩定？經濟風險如何降低？這些真正的國家問題，社會很少聽到答案。相反地，政府最熟練的，仍然是批鬥在野黨與抹黑不同意見。彷彿只要把在野黨說成「阻礙國安」，所有治理困境就可以迎刃而解。可惜人民心裡都很清楚：鬥在野黨不是外交政策，抹黑不同意見也不是國安戰略。

林沛祥抨擊，更令人錯愕的是，為了維持政治敘事，某些歷史論述似乎也被重新「加工」。歷史可以重新解釋、國家發展可以重新定義，只要有助於政治動員，一切都可以重新排列組合。如果歷史都可以任意改寫，那麼接下來，是不是連現實也可以靠演講重新定義？

林沛祥說，說得幽默一點，在某些政治敘事裡，彷彿出現了一個「萊爾校長的異想世界」，在那個世界裡，一切只要他喜歡，沒有不可以；歷史可以重寫，現實可以重講，困境可以用口號解決。

林沛祥強調，然而國家治理畢竟不是小說情節，理想當然可以談，但政策終究要落地；口號可以熱血，但國家仍然要面對現實。

林沛祥最後呼籲，台灣今天最需要的是務實的政策與穩健的領導，而不是越來越華麗的政治敘事。人民需要的是解決問題的政府，不是每天重新定義歷史與現實的演說家。