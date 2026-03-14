賴總統指國民黨比日本殖民差 藍營5問：若非抗戰勝利台灣早被共產黨占領

賴清德總統今於「總統直選30周年」研討會表示，「國民黨對待台灣人民比日本殖民還差」。國民黨文傳會副主委尹乃菁提出「五問賴清德」。尹乃菁質疑，如果不是國民黨領導抗戰勝利，二戰後，台灣必被共產黨占領，民進黨能組黨？賴清德能當選總統？

尹乃菁表示，做人要有良心，「人在做，天在看」。賴清德既然已經是國家元首，更應以團結社會為責任，而不是為了政黨或個人政治利益，以偏概全、扭曲歷史，耽溺「戀殖」，挑撥人民感情、製造仇恨與對立。

尹乃菁五問賴清德，要賴清德正面回答，不要閃躲。一問：日據時代台灣只有300多個大學生。又有多少高校生？二問：日據時代台灣人能選立委、縣市長？三問：日據時代會給農民375減租？放領公地？四問：日據時代殺了多少反抗的原住民？義民？台灣人民？五問：如果不是國民黨，二戰後台灣必被共產黨占領，民進黨能夠組黨？賴清德能夠當選總統？

尹乃菁表示，歷史從來不是單一政黨可以任意裁剪的政治工具。台灣社會的發展是多重歷史條件交織而成，任何負責任的政治人物，都不應以情緒化語言將歷史簡化為政治攻擊，切割分裂台灣人民的情感。