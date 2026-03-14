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兩岸和平非一廂情願 鄭麗文：可感受到對岸釋出巨大善意

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國民黨主席鄭麗文表示，兩岸和平不只是台灣一廂情願的想法，她感受到對岸釋出巨大的善意和誠意。她強調，兩岸的和平關係除了雙方共同的願望和決心外，更需要國際社會、尤其是美國的理解和支持。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文表示，兩岸和平不只是台灣一廂情願的想法，她感受到對岸釋出巨大的善意和誠意。她強調，兩岸的和平關係除了雙方共同的願望和決心外，更需要國際社會、尤其是美國的理解和支持。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文今天表示，兩岸和平不只是台灣一廂情願的想法，前總統馬英九時代靠著九二共識創造兩岸榮景，她也感受到對岸釋出巨大的善意和誠意。她強調，兩岸的和平關係應該是穩定、制度化的，除了雙方共同的願望和決心外，更需要國際社會、尤其是美國的理解和支持。

鄭麗文周六下午參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇，和前立委雷倩對談，從不同角度分析兩岸關係的可能路徑以及台灣社會的選擇。她指出，1990年代隨著冷戰結束，全球迎來和解及全球化的高峰，兩岸也迎來交流、和平對話，現在也不可能再回到40年前的冷戰。

她強調，當今的現實是，兩岸產業經貿關係已不可能一刀切，民進黨喊出要結束紅色供應鏈也毫無可能，否則不會連賴清德總統也不可能說不要ECFA；同時日本也不能否認對中國大陸市場依賴的重要性，歐洲、中美市場又何嘗不是如此？如今台灣也做到讓全世界都需要台灣，台灣也需要全世界的市場。當然更需要和平和市場開放。

鄭麗文提到，兩岸和平也是全世界和平的重要基礎，台灣要證明兩岸還存在不同的選項，這不僅是台灣一廂情願，也是北京想看到的，所以前總統馬英九任內8年，單純根據九二共識、反對台獨，沒有額外的條件交換就可看到各種榮景、不再惡意阻擋參與國際場合。

鄭麗文說，從她選上黨主席的那天起，國民黨和對岸的接觸，讓她感受到對岸釋出巨大的善意和誠意，這是逐漸累積善意誠意和彼此信任的過程。

她強調，兩岸只要有理智的人，都知道應該要結束自相殘殺，如今兩岸已經是地表最富庶、知識水準最高的社會，絕對可以靠智慧避免自相殘殺，只要靠著「九二共識，反對台獨」，確認兩岸同屬一中，擱置其他一切問題，就能確立基礎、化解歧異，跨出第一步開始交流、認識彼此。

鄭麗文說，台灣隨時會政黨輪替，因此兩岸的和平關係必須是穩定、制度化的、永續存在的。所以，兩岸和平除了雙方共同的願望和決心外，更需要國際社會、尤其是美國的理解和支持。她強調，不同的文明間不是只有對立衝突的必然結果，可以隨著科技進步，透過不斷交流對話溝通。

對於雷倩提出台灣，澳門、香港、海南可以自由貿易港的契機，試驗「四島橋接」的構想，鄭麗文指出，歐盟也是從二戰後的西歐慢慢實驗出來的成果，她認為以現在的科技和經驗，已經可以讓兩岸發展出全新的制度性安排，讓兩岸人民的意願同時被尊重到。

國民黨主席鄭麗文（圖左）周六下午參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇，和前立委雷倩（圖右）對談從不同角度，分析兩岸關係的可能路徑以及台灣社會的選擇。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（圖左）周六下午參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇，和前立委雷倩（圖右）對談從不同角度，分析兩岸關係的可能路徑以及台灣社會的選擇。記者許正宏／攝影

對岸 紅色供應鏈 兩岸 鄭麗文

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