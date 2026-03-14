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柯文哲西螺拜媽祖大秀電子腳鐐 自嘲「欽差要犯」：進去就當休息

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柯文哲西螺拜媽祖大秀電子腳鐐 自嘲「欽差要犯」：進去就當休息

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
民眾黨前主席柯文哲（左）今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖。圖／西螺福興宮提供
民眾黨前主席柯文哲（左）今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖。圖／西螺福興宮提供

民眾黨前主席柯文哲今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖，與會人士透露柯暢談獄中生活，不但自嘲是「欽差要犯」，還當場秀出電子腳鐐，且接下來將參與大甲媽祖白沙屯媽祖進香活動，「與神同行」，為國家社會祈福。

柯文哲今低調到雲林走訪，行程並未公開，先到西螺拜訪地方企業人士楊文祥與藝術家蘇慧棉夫婦。與會人士表示，雙方已有多年交情，席間氣氛輕鬆，暢談地方發展與農產產業現況。隨後柯文哲與民眾黨提名縣議員參選人張家閎一同前往西螺福興宮參拜太平媽祖。

福興宮董事長楊文鐘表示，柯文哲過去多次造訪西螺，不論是西螺媽祖遶境、大甲媽祖或白沙屯媽祖進香，都常見他的身影。今年太平媽聖籤也提醒國人面對變局應以守成為主，大家要更加團結，相信只要心存正念、腳踏實地，社會一定會更祥和發展、民生才能富庶。

與會人士透露，柯文哲暢談獄中生活，自嘲自己是「欽差要犯」，還拉起褲管秀出電子腳鐐，引來現場一陣笑聲，他說，「進去就當作休息」，生活規律、飲食正常，也有時間閱讀書籍。柯文哲也透露接下來將參與大甲媽祖、白沙屯媽祖進香活動，期待與信眾「與神同行」，為國家與社會祈福。

民眾黨前主席柯文哲（左三）今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖。圖／西螺福興宮提供
民眾黨前主席柯文哲（左三）今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖。圖／西螺福興宮提供

民眾黨前主席柯文哲（右四）今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖。圖／西螺福興宮提供
民眾黨前主席柯文哲（右四）今天下午到雲林縣西螺鎮走訪基層，除拜訪地方人士，也前往西螺福興宮參拜媽祖。圖／西螺福興宮提供

大甲媽祖 進香 白沙屯媽祖 柯文哲

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