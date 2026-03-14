賴總統指國民黨比日本殖民還差 國民黨：仇恨發言忽略歷史背景

針對賴清德總統於「總統直選30周年」研討會宣稱「台灣人民藉總統直選確立政府合法性」，國民黨今日嚴正駁斥，中華民國自1912年建國以來，即為延續至今的國家體制，政府合法性來自憲政制度與人民授權的持續運作，而非直到總統直選才「確立合法性」。總統直選不是制憲公投、台獨公投，賴清德漠視、扭曲憲政制度，以意識型態改寫歷史。

國民黨表示，賴清德在致詞中宣稱「台灣是主權獨立的國家，不管名字是中華民國、中華民國台灣或台灣」，並進一步稱「台灣、中華民國已是具備新生命的國家」。這樣的說法是在重新定義國家概念，將「台灣」與「中華民國」並列為不同政治主體，本質上就是以話術包裝的「兩國論」。

國民黨進一步指出，國家元首在公開場合發表此類涉及國家定位的言論，對內將造成憲政認知混亂，對外也可能被解讀為改變現狀的政治訊號，對兩岸與區域穩定帶來不必要的風險。民主政治允許不同立場的討論，但國家定位與憲政體制不應被模糊或重新包裝。

國民黨同時指出，賴清德在談及歷史時，將國民黨政府形容為「對待台灣人民比日本殖民還差」，這種以仇恨、情緒性語言的說法，既忽略歷史的複雜背景，也無助於社會理性對話。民主制度的發展來自不同世代人民的努力，也包括制度改革與政治發展的歷史過程。

國民黨指出，台灣民主制度的發展，從來不是任何單一政黨的「專利」，而是長期制度改革與社會共同努力的成果。從解除戒嚴、開放黨禁與報禁、推動國會全面改選，到建立總統直選制度，相關政治改革均是在國民黨執政時期逐步推動完成。尤其在蔣經國晚年推動政治改革，開啟民主化進程，為台灣邁向民主制度奠定重要基礎，這些都是台灣民主史上不可忽視的重要里程碑。

國民黨呼籲賴清德，在紀念總統直選的重要歷史時刻，應以更客觀、負責任的態度面對歷史與憲政事實，而不是藉機推動帶有「兩國論」色彩的政治論述。唯有尊重憲政體制、尊重歷史發展，台灣社會才能在民主制度下持續穩定前行。