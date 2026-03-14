「過去統治者心不在台」 賴總統嗆國民黨：對待台灣人比殖民的日本還差

賴清德總統今天出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會時表示，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。

賴總統指出，荷蘭在台灣的南部，成東印度公司生產的據點；北部西班牙統治也如此；鄭成功來到台灣，成了反清復明根據地；日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈；國民政府來到台灣也一樣，只不過是反攻大陸的跳板。

賴清德說，尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差，這是為什麼前總統李登輝和日本東京都知事特別提到台灣人的悲哀，原因就在此；1947年2月28日，發生了228事件；1949年5月20日，台灣就實行戒嚴，進入了白色恐怖長達38年之久。

對於國家主體性，賴總統表示，民進黨的獨立建國、雷震的建立中華台灣民主國、彭明敏的台灣自救運動宣言、台灣長老教會的台灣人權宣言所主張的通通一樣，都希望建立一個有別於中華人民共和國的主體性國家；中華人民共和國就在中國大陸，有他的主體性，台灣應該有自己的主體性，這是不分族群的共同主張。