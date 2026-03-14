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談總統直選重要性 府方人士：賴總統指台灣國家定位非單一政黨主張

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（右）、外交部長林佳龍（左）等人與會。(記者許正宏／攝影)
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（右）、外交部長林佳龍（左）等人與會。(記者許正宏／攝影)

台灣智庫今舉辦總統直選30周年與民主韌性研討會，賴清德總統致開幕詞，回顧台灣民主發展歷程，並將總統直選定位為台灣民主制度的重要象徵。府方人士指出，整體演說脈絡可歸納為「建立民主歷史敘事」、「連結國家主體定位」，以及「強調民主制度的防衛」共三核心意義；其中，連結總統直選與台灣的國家主體性，凸顯台灣的國家定位是在民主制度發展過程中逐步形成，而非單一政黨的主張。

據指出，賴總統致詞首先強調總統直選的三項意義，包括「主權在民」、「民主鞏固的重要里程碑」以及「台灣具備主權國家的政治意涵」；在論述上，賴總統將1996年首次總統直選，放入台灣長期民主運動的歷史脈絡中，而非僅視為一次制度改革。

藉由回顧二二八事件、白色恐怖、雷震與自由中國、彭明敏台灣人民自救運動宣言、美麗島事件、民進黨創黨以及野百合學運等台灣民主運動的重要歷史節點，反映這些事件構成一條從威權統治走向民主化的歷史發展軌跡；透過這樣的歷史敘事，賴總統強調，「總統直選並非執政者的制度恩賜，而是台灣人民在長期抗爭與犧牲中所爭取得來的民主成果」，同時也向過去參與民主運動的前輩與社會力量表達敬意。

至於演說的第二個重點，府方人士指出，是將總統直選與台灣的國家主體性連結。賴總統指出，不論名稱是「中華民國」、「中華民國台灣」或「台灣」，從憲法增修條文的發展來看，台灣已具備新的國家生命；這樣的論述延續了1999年民進黨「台灣前途決議文」以及2021年提出的「四個堅持」政治框架，包括中華民國與中華人民共和國互不隸屬、台灣前途由2300萬人民決定，以及民主制度是國家合法性的基礎等。透過回顧民進黨創黨理念與民主運動歷程，賴總統試圖說明台灣的國家定位，是在民主制度發展過程中逐步形成，而非單一政黨的主張。

此外，賴總統演說提到，近年台灣整體經濟表現持續成長，並強調民主制度保障人權與法治，是經濟自由發展的重要制度基礎。黨政人士分析，總統透過這樣的論述脈絡，試圖傳達民主不只是政治價值選擇，同時也是促進經濟繁榮的重要條件。

針對民主防衛，府方人士指出，在當前國際情勢與兩岸關係背景下，賴總統透過演說直接連結民主制度與國家安全；賴總統指出，中國對台灣的威脅除了武力之外，還包括法律統戰、國家認同戰、滲透與吸收、各領域交流統戰以及融合政策等多種形式，並說明政府已透過國安會議與相關法制調整加以因應。同時，總統也強調強化國防預算與打造「台灣之盾」，並將國防支出定位為「國家安全預算，也是產業發展預算」，試圖將國家安全政策與產業發展策略相互結合。

府方人士表示，這場致詞以回顧民主歷史為起點，進一步連結國家定位與國安政策，核心主軸是強調「台灣走在正確的道路上」；在民主發展30年的節點上，賴總統透過這場演說再次強調，台灣民主得來不易，因此面對外部壓力與內部政治分歧，都不能走回威權體制。

中華民國 彭明敏

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