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徐錫祥獲提名檢察總長 吳宗憲提「三要」：斬斷檢媒共生

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
檢察總長邢泰釗任期5月7日屆滿，賴清德總統昨提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥（圖）為最高檢察署檢察總長。圖／聯合報系資料照片
檢察總長邢泰釗任期5月7日屆滿，賴清德總統昨提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥（圖）為最高檢察署檢察總長。圖／聯合報系資料照片

檢察總長邢泰釗任期5月7日屆滿，賴清德總統昨提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長。國民黨立委吳宗憲今說，他對於檢察總長，只有「三要」，要「不替任何政黨辦案」，要「捍衛專業與自律」，要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」。

針對徐錫祥被提名任檢查總長，吳宗憲說，他有「三要」。第一要「不替任何政黨辦案」。檢察總長不是誰的「法律部長」，而是全體國民的檢察首長。 不論藍綠白，不能選擇性偵查、不能看顏色辦案，有犯罪該辦就辦，該不起訴就要勇敢不起訴，而不是看政治風向決定案子的生死。

吳宗憲說，第二，要「捍衛專業與自律」。他過去就是檢察官，他最清楚：檢察體系不是沒問題，而是太少人願意起身清理門戶。應公開究責濫權起訴、偵查不公開、違反程序正義，不能永遠只用「內部調查」帶過，要讓人民看見檢察首長真的有在整頓風紀、保護認真辦案的檢察官。

吳宗憲表示，第三，要「守住程序正義，斬斷檢媒共生」。羈押是最重的人身侵害，不該變成押人取供的工具；偵查不公開，也不該變成選擇性對媒體放話的遮羞布。

吳宗憲指出，他期待新的檢察總長，能帶頭要求：起訴前證據查清楚，偵查中嚴守偵查不公開，面對媒體風向不隨波逐流，不要讓被告的人身自由與名譽在「檢媒」的共生關係裡被預先判刑。

吳宗憲強調，總統已經提名了，他尊重提名權，但也請總統清楚地對國人交待。人民真正要看的，不是簡歷有多漂亮，而是新任檢察總長願不願意公開承諾這三件事，並提出具體做法。追求司法獨立曾經是民進黨的夢想，所以其黨綱的行動綱領中，也明文羅列其中，僅希望當權者能不忘初心，堅持前輩們的理念，為下一代留下最清明政治、乾淨美好的台灣。

徐錫祥 邢泰釗 吳宗憲

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