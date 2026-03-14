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藍白願景會移時間跟朱立倫打對台？ 國民黨喊冤：配合黨團昨甲動

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨前黨主席朱立倫（右）、黨主席鄭麗文（左）。圖／聯合報系資料照片
國民黨前黨主席朱立倫（右）、黨主席鄭麗文（左）。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌共同舉辦的「藍白共同願景發表會」、國民黨前主席朱立倫領銜舉辦的「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊在今日，於雙北相互輝映，打出今年選戰藍白合氣勢。然而，有黨內人士質疑藍白共同願景會由13日改為今日，是為跟朱立倫營隊新聞對作，更喊出未來要集結黨內穩健力量；但黨中央澄清，只是擔心13日新聞焦點被立院新聞分散，與朱立倫的營隊無關。

朱立倫自卸任黨主席後，投入青年培訓工作，並積極舉辦營隊，約在一個多月前，即拍板14、15日舉行青年營隊。藍白共同願景發表會原訂於13日舉辦，卻在舉辦前傳出改期消息。因此，引起黨內人士聯想，是否要互搶新聞版面。

黨內人士表示，青年營隊早在一個月前就已經預約了基北北桃首長的時間，黨中央有掌握，想進行新聞版面對作。他認為黨中央是不想讓基北北桃首長在今年選戰搞「區域東南自保」，但必須要走治理、穩健跟經濟民生的路線。如果縣市首長跟黨中央在2026年選戰脫鉤的話，鄭麗文便失去最後的政治籌碼。

黨內人士也說，鄭麗文把其兩岸和平主軸放在今年九合一大選，這會讓大家很恐慌，過去國民黨最強的優勢是地方治理跟經濟民生，倘若變成兩岸跟鄭習會，選情將很危險，但鄭認為兩岸是利多，鄭習會是加分，中南部熱烈歡迎，顯然跟社會主流意見脫鉤，因此必須拉回來。

該人士說，今日朱立倫、蔣萬安、張善政、謝國樑跟李四川均與會，集結基北北桃，明日是朱立倫跟立法院長韓國瑜同台，集結藍營內最穩健的力量。重點在於幫李四川做起手式，基北北桃共同來撐李四川，讓基北北桃變成聯合攻防區。這是最大的分水嶺，2026年的首長集結聯合造勢，今日等於是第一場，且第一場竟不是黨中央辦的，要告訴全台灣，藍營未來要選舉的人該走的路會是治理的路線，不光只有基北北桃，未來會集結想走治理路線的人。

對於藍白政見會改期，撞期朱立倫領銜的青年營隊，是為打對台一說，國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，開會討論過程時起初是訂在13日周五，雖有考量到周五要甲動，民眾黨方面覺得沒關係而決定是13日周五。

尹乃菁還原，後來有立院黨團的人反映，若是周五則無法參加。又想到新聞呈現時，立院在甲動處理中選會人事案，可能會分散掉新聞焦點。所以在國民黨、民眾黨兩黨主席的時間都可以的情況之下，才改成14日周六。真的跟朱立倫領銜舉辦的「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，一點關係都沒有。

尹乃菁表示，黨團參加很重要，因為很多法案或共同願景要推動，重點就在立法院，何況民眾黨是以立法院黨團為主來運作的政黨。起初沒辦法邀請黨團的人參加的情況之下，兩黨各自推人選，後來調整而黨團可以參加的話，代表的名單就會變動，一切都是巧合，完全不神秘。她也稱讚，青年營隊有這樣的夢幻講師陣容，要不是因為她不是年輕人，她也很想參加。

國民黨立委徐巧芯今也在青年營隊受訪表示，朱立倫能舉辦青年營隊，是相當不錯的方式。 相信國民黨部一定也例行性有青年培力等等活動。這類活動愈多愈好。她認為，這是朱立倫能夠跟黨中央分進合擊的方式。

李四川 鄭麗文 朱立倫

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