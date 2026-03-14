影／史瓦帝尼慶典 林佳龍：已收到邀請函、評估總統出訪

台灣智庫今天在福華文教會館舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，總統賴清德、外交部長林佳龍等人出席。針對總統是否出訪友邦史瓦帝尼，林佳龍會後表示，史國今年將舉行重要國家慶典並邀請多國元首或代表參與，台灣已收到邀請函，將依程序評估，若有決定將由總統府對外說明。

林佳龍表示，今年是史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40年，也是他58歲生日，同時適逢史瓦帝尼建國58年，當地將舉行盛大的國家慶典，並邀請各國元首或代表出席。台灣方面也已收到史國政府的邀請函，目前將按照既定程序進行評估。

林佳龍指出，若後續有相關決定，將由總統府對外說明。至於外界關注行政院長卓榮泰「自費」包機赴日一事，林佳龍僅表示，行政院方面已有說明，外交部不再進一步回應。