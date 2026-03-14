聽新聞
0:00 / 0:00
總統直選30周年 賴總統：強化國防 捍衛得來不易的民主
賴清德總統今天出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會時表示，總統直選的其中一大意義是，可確立台灣是一個主權獨立的國家，希望大家能效仿民主前輩，勇敢追求未來，即便受到中國再大的威脅，都永遠不走回專制獨裁，經濟上則要繼續走向自由開放，並捍衛得來不易的民主制度，所以要強化國防預算，打造台灣之盾的同時，順勢推動國防自主產業。
賴總統指出，總統直選至少有3大意義。第一是主權在民，人民是國家的主人、是總統的老闆，能決定由誰領導國家；第二個重大意義是確立民主台灣的重大里程碑，台灣人民藉由總統直選確立了政府合法性、民主正當性，也讓台灣邁入民主深化、民主鞏固的重大里程碑，也帶領台灣走出過去專制獨裁的黑暗時代。
賴清德說，第三意義是台灣是一個主權獨立的國家，無論名字是中華民國、中華民國台灣或台灣，若依憲法增修條文來看，台灣或中華民國已經是一個具備主權獨立的國家。總統直選從來不是天上掉下來的，更不是執政者給予人民的恩惠，而是台灣人民長年經過無數次的事件，犧牲奉獻，不怕死、不怕關、不怕抓才爭取來的，他要向這些事件，或推動總統直選有貢獻的人表示致敬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。