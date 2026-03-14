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賴總統可望出訪史瓦帝尼 林佳龍：收到邀請 按程序評估

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（右）、外交部長林佳龍（左）等人與會。記者許正宏／攝影
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，邀請賴清德總統（右）、外交部長林佳龍（左）等人與會。記者許正宏／攝影

賴清德總統傳出可望出訪非洲友邦史瓦帝尼外交部林佳龍今天出席活動受訪表示，台灣有收到史國政府的邀請函，會按照程序進行評估，若有決定將由總統府對外說明。

總統府發言人郭雅慧表示，外交部已經收到了來自史國的邀請，非常謝謝邀請。因為既定程序當中，外交部會做充分評估，有結果的話也會再向總統進行報告。

林佳龍表示，今年是史瓦帝尼恩史瓦帝三世登基40年，是他的58歲生日，也是建國58年的盛會，史國邀請了各國的元首或代表，台灣也有收到史國政府的邀請函，會按照程序進行評估，如果有決定將會由總統府對外說明。

有關中國大陸去年8月標下史瓦帝尼水壩工程合約，試圖挖台灣邦交國，林佳龍指出，台灣現在透過「榮邦計畫」，在史國有一個非常大的戰備儲油槽在興建，不但在預算內，也按照期程進行中，受到史國舉國支持。至於水壩計劃，那是包括國際銀行等單位資助的國際計劃，並不會影響台史邦誼。

林佳龍說，我國在史瓦帝尼透過「榮邦計畫」，也推動建構醫療、教育能力，特別著重產業創新園區，期待在最近能將成果展現給各界。

賴清德 史瓦帝尼 林佳龍 外交部

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