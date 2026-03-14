賴總統可望出訪史瓦帝尼 林佳龍：收到邀請 按程序評估

賴清德總統傳出可望出訪非洲友邦史瓦帝尼。外交部長林佳龍今天出席活動受訪表示，台灣有收到史國政府的邀請函，會按照程序進行評估，若有決定將由總統府對外說明。

總統府發言人郭雅慧表示，外交部已經收到了來自史國的邀請，非常謝謝邀請。因為既定程序當中，外交部會做充分評估，有結果的話也會再向總統進行報告。

林佳龍表示，今年是史瓦帝尼恩史瓦帝三世登基40年，是他的58歲生日，也是建國58年的盛會，史國邀請了各國的元首或代表，台灣也有收到史國政府的邀請函，會按照程序進行評估，如果有決定將會由總統府對外說明。

有關中國大陸去年8月標下史瓦帝尼水壩工程合約，試圖挖台灣邦交國，林佳龍指出，台灣現在透過「榮邦計畫」，在史國有一個非常大的戰備儲油槽在興建，不但在預算內，也按照期程進行中，受到史國舉國支持。至於水壩計劃，那是包括國際銀行等單位資助的國際計劃，並不會影響台史邦誼。

林佳龍說，我國在史瓦帝尼透過「榮邦計畫」，也推動建構醫療、教育能力，特別著重產業創新園區，期待在最近能將成果展現給各界。