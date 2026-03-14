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與台外交官合照遭施壓 加州議員：中共無權插手

中央社／ 舊金山13日專電

加州共和黨籍眾議員謝德智日前在社群媒體轉發與我國駐舊金山辦事處官員會面的合照，遭中國駐舊金山總領館施壓。他透過新聞稿強硬指出，加州民選官員不聽命於中共，永遠以承認台灣代表、與台灣人民站在一起為榮。

加州眾議員謝德智（Tri Ta）在對外新聞稿中指出，中國駐舊金山總領事館曾就他在社群媒體上的一篇貼文向他辦公室施壓，他在該貼文中轉發我國駐舊金山辦事處的文章，內容為處長伍志翔10日訪問加州首府沙加緬度推動台灣加州交流，與他合影的照片。

中方表達不滿外，並針對謝德智在公開場域承認台灣駐外代表一事向其施壓。

謝德智辦公室指出，中方警告謝德智「不得介入外交事務」。

謝德智表示，他強烈拒絕中共方面任何試圖影響加州民選官員行動或言論的企圖。

謝德智説，加州民選官員不會接受中共的命令，「一個外國威權政府因為我們與誰會面、或我們在社群媒體上發布什麼內容，就來恐嚇美國公職人員，這極度不恰當。」

謝德智強調，台灣是一個自由民主的國家、加州重要的經濟和文化夥伴、與美國關係密切的朋友，「與台灣人民站在一起、並承認他們的代表，我將永遠以此為榮。」

出生越南西貢，謝德智父母早年以難民身分移民到美國，為共和黨籍越裔領袖。他2012年當選加州威斯敏斯特（Westminster）市長，是全美第一位民選越裔市長。

謝德智並警告，中國政府試圖將政治施壓延伸到其國界之外。

他說，「中國共產黨長期以來試圖讓批評者噤聲，並對全球各地的機構施加壓力。這些手段或許在北京的威權體制下有效，但在美國沒有任何立足之地。」

謝德智補充，任何試圖恐嚇美方領導人的行為，只會更加堅定那些支持自由民主的人士之決心，「如果北京認為向我的辦公室抗議會讓我退縮，那他們就錯了。相反地，這只會更加證明，為什麼（我們）支持台灣並對抗威權恐嚇是如此地重要。」

中共 舊金山

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