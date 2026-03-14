劉世芳周一業務報告交鋒李貞秀 內政委員會憂爆棚加開會議室待命

立法院內政委員會下周一議程安排將邀請內政部長劉世芳率所屬相關單位列席報告業務概況，並備質詢。目前為止劉世芳並未向委員會請假，屆時劉及官員是否會上台接受民眾黨立委李貞秀質詢，備受關注。據悉，議事人員憂屆時現場人數過多，已預計加開一間會議室因應。內政部書面報告也已送抵立院。

目前預計列席官員名單中，劉世芳將率內政部內部單位8司、6處、1中心；及所屬一級機關（構）包括警政署、消防署、移民署、國土管理署、國家公園署、空中勤務總隊、建築研究所、中央警察大學；二級機關包括刑事警察局等。再加上還有安排「市區道路條例第二十三條條文修正草案」，因此法務部、交通部公共運輸及監理司等單位列席。

據悉，議事人員預料當天光是部會總人數恐破百，加上劉世芳恐要面對拒絕李貞秀質詢的爭議，將是媒體關注焦點，內政委員會已擬另加開一間會議室，紓解部分人員看直播待命，作為因應。

內政部書面報告內容包括就內政部114年重要工作推動情形，分為「安心安全，韌性家園」、「安居低碳，永續環境」、「民主友善，共榮社會」等三面向。

書面報告內容指出，上個會期通過多項與民眾權益息息相關的法案，讓各項作業能與時俱進，具體推展國家新制。依循總統治國理念及行政院施政願景，以「照顧國人」、「強化治安」及「國家安全」作為施政核心目標，踏實地推展各項政務，廣納各界建言，不斷精進相關措施，守護民生安全與秩序，打造穩固的社會發展基礎。

報告結語也說，內政部施政範疇廣泛，從守護治安到安居生活，每項政策都與民眾福祉息息相關，內政團隊將持續秉持務實執行、專業領航的精神，堅韌前行，希望各位委員先進不吝給予策勵、指導，共同建設一個更安全、更安居、更永續的幸福家園。