蘇煥智：中選會人事在野多數通吃 朝野惡鬥的不合理現象

中選會人事同意權案，民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義全遭在野封殺。前台南縣長蘇煥智表示，新主委游盈隆獲在野支持，成為賴政府在「獨立性職務人事任命案」難得的非典型案例，不過，親民進黨三席全沒過，形成在野黨通吃，賴總統及在野多數聯盟可借此檢討，尋求朝野避免繼續惡鬥的可能模式。

立法院昨天進行中選會人事同意權案投票，主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人過關；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭在野黨聯手封殺。

蘇煥智在臉書貼文中先恭喜游盈隆通過立法院同意，成為新任的中央選委會主委。蘇煥智並說，游盈隆人事任命通過案，成為賴政府在「獨立性職務人事任命案」，難得通過立法院同意權的非典型案例。

蘇煥智說，游盈隆是堅定的台派立場，而且在英賴之爭時支持賴，所以雖然已退出民進黨，但也算是賴總統的支持者，受賴提名也是有所本。而游盈隆在台灣民意基金會的民調專業上有其客觀中立性，而且對執政黨的評論也有專業的堅持，所以也贏得藍白的支持。贏得112票全票支持非常不容易。

蘇煥智說，不過，親民進黨的三席全部沒通過，形成在野黨多數通吃，這也是不合理的現象；或許賴總統及在野多數聯盟，可以借此案例好好檢討，尋求朝野合作避免繼續惡鬥的可能模式。