賴總統提名徐錫祥出任檢察總長

檢察總長邢泰釗任期五月七日屆滿，賴清德總統昨提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長，並稱徐檢察實務經驗豐富，兼具廉政背景及國安視野。總統府已將咨文送交立法院，咨請立法院行使同意權。

在野立委均表示，將以嚴謹態度審查這項人事案。

總統府發言人郭雅慧表示，徐錫祥現年六十三歲，國立中興大學法律研究所碩士，歷任金門、新竹、彰化及新北地檢署檢察長、高檢署台中檢察分署主任檢察官、法務部政務次長等職，曾借調擔任海巡署政風處長、國安局副局長，檢察實務經驗豐富。

郭雅慧表示，徐錫祥從事檢察實務工作三十餘年，在追緝毒品、經濟犯罪、防制暴力、智慧財產、國土環保、檢肅貪瀆、婦幼保護及選舉查察等方面均著有績效，為優異適任的檢察總長人選。

郭雅慧指出，最高檢察署為全國最高檢察機關，檢察總長指揮監督全國檢察官及檢察事務；為提名資績優異、學驗兼備的首長人選，賴總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名徐錫祥出任，盼獲立法院支持，讓人事提名案順利通過。

國民黨立委翁曉玲表示，一定會嚴審，盼依法獨立行使職權，不能偏頗而成為政治打手，台灣詐騙問題猖獗，辦案重點要放在國人關心的議題，對政治性案件，應保持一定距離，除非掌握明確證據，否則不應濫用職權，為虎作倀。

民眾黨團總召陳清龍說，最高檢察署為全國最高檢察機構，檢察總長也指揮監督全國檢察官，人選除了需要有專業，更應該對司法改革以及檢察改革等議題有明確立場，將以最嚴謹態度審查被提名人。

陳清龍舉例，近年部分檢察官已淪民進黨鷹犬，秉承上意辦案，甚至連筆錄都可造假，還有特定媒體持有偵查中應秘密的事項，如此亂象該如何解決？