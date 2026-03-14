姊妹市治理交流 盧秀燕抵美演說

台中市長盧秀燕十一日晚間啟程訪美，美東時間十二日抵達波士頓。盧首日以城市交流為主，拜訪台中市姊妹市新罕布夏州曼徹斯特市，討論居住正義、街友議題與犯罪防治等等。

盧十三日晚上將參加此行首場僑宴，盧會中將發表此行首場公開談話。

中市府表示，曼徹斯特市與台中市締交姊妹市卅七年，三年前曼徹斯特市前市長Joyce Craig曾造訪台中。盧秀燕此次率團回訪，鞏固兩市情誼，也當面邀請新任曼徹斯特市長Jay P. Ruais訪問台中；Ruais在預算審查中抽空與盧會面，並致贈市鑰。

盧秀燕表示，曼徹斯特市和台中市都在城市快速發展階段，面對類似挑戰可互相交流，例如城市發展與居住權益平衡、如何有效整合資源解決街友問題，以及城市層級的反毒政策和預防機制等等。

Ruais分享，曼徹斯特市透過增加警力編制、修訂城市條例強化公安秩序維護，以及提供康復和社區資源，防治藥物成癮問題。

隨同出訪的中市衛生局長曾梓展表示，中市整合衛生、警政、社政資源，建立三段預防策略，從教育宣導、家庭支持到多元戒治，系統性輔導藥物成癮患者。

盧秀燕強調，訪美搭機二十幾個小時，航程遙遠，身為台中市長與中華民國國民，為城市、為國家做事是應該的，不覺得疲憊；此次拜訪有實質政策交流，希望借鑒曼徹斯特治理經驗。

盧秀燕在美東時間十三日晚間將參加紐英崙僑宴，十四日下午赴哥倫布公園向國父銅像致敬，晚間參加紐約僑宴，十七日晚間也將出席華府僑界晚宴；盧在三場僑宴與向國父銅像致敬時都將公開致詞。