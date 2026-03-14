韓國瑜搬出媽祖相挺 李貞秀哭了

民眾黨立委李貞秀戶籍、國籍爭議未歇，她昨首次登記國是論壇發言，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜祝福「台灣主神媽祖保佑李貞秀」，李貞秀則在會後感動落淚。而下周一立法院內政委員會邀請內政部長劉世芳進行報告，預計與李貞秀「交鋒」。

韓國瑜說，這一路走來風風雨雨非常不容易，李貞秀即將第一次發言，希望好好努力，為台灣民主擦亮招牌、為廣大人民貢獻，並祝福台灣主神媽祖保佑李貞秀。而李貞秀發言前則向韓國瑜九十度鞠躬回禮，且初登板國是論壇，言語略顯緊張，但仍為剴剴案發聲；李貞秀也在國是論壇結束後，再度向韓國瑜致意，過程中感動落淚，離開時仍頻頻拭淚，透露聽到韓國瑜一席話時就想哭了。

民進黨團副幹事長陳培瑜昨表示，李貞秀的案子要不要處理，讓中選會委員自行決定，但希望中選會委員不要學韓國瑜，繼續用荒謬、沒有合法的理由，讓李貞秀繼續留在立法院。不管李報到、就職的時候，所有的相關證明，都合理懷疑李貞秀可能已經犯使公務員登載不實的罪名，希望中選會調閱相關資料時，積極地查察事證，並邀李貞秀說明。

立法院內政委員會下周一將邀請劉世芳報告並備詢，預計將與李貞秀「交鋒」，屆時劉世芳或內政部官員是否上備詢台受關注。對此，內政部表示，照行政院指示辦理。