聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆獲立法院112位立委同意票。圖／報系資料照
中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，均獲立法院同意為中選會委員。游盈隆在臉書發文表示，台灣能昂然立足在世界上，主要靠民主、科技；更具體來說一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片。前者靠中選會，後者靠台積電，中選會的定位，必須是台灣民主選舉的守護神。

游盈隆表示，今天立法院對中選會人事案行使同意權，同意他出任下一屆中選會主任委員。他在此以最誠摯的心，感謝國會跨黨派112位立委一致的支持，得票率99.1%；這是個人至高無上的榮幸，因此更感到責任的重大。

游盈隆說，台灣今天能昂然立足在世界上，主要靠兩個東西，一個是民主，另一個是科技；更具體一點講，一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片。前者靠中選會，後者靠台積電，「這就是我對中選會的定位，它應該是，也必須是，台灣民主選舉的守護神。」

游盈隆表示，未來三年七個多月的任期內，將全力以赴，打造最公平、最優質的選舉競爭環境，讓所有政黨與候選人都能安心地、自由地爭取選民的支持。他的心如秤，絕不偏袒任何政黨，核心價值就是自由選舉，他堅信沒有自由選舉，就沒有民主。

游盈隆指出，今天有三位被提名人沒獲得過半數支持，通過的只有四位，這是美中不足的事，今天本期盼七位被提名人都能順利通過，讓立法院的一小步，成為台灣民主的一大步，但結果並非全然如此，難免有種失落感。

游盈隆說，中選會是合議制，依法應由九到十一位委員組成，原有四位加上現在新產生的四位，也只是八位，並不完整，也必然減損其功能與戰力。天佑台灣，天佑台灣人民，「我將不辜負大家的期待。」

立法院 游盈隆 中選會 台積電 蘇子喬

相關新聞

與柯母交好 黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決？白委揭原因

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，通過主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人，否決副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義3人。民眾黨立委陳昭姿今受訪說，黨團針對人選回覆問卷10大問題，包括陸配參政權、國內移轉投票，經3、4次討論才定案，並指黃文玲被否決是因大部分與民眾黨想法不一致。

內政部下周一赴立院報告 李貞秀、劉世芳有望正面交鋒

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續，行政院長卓榮泰日前下令各部會一律不提供資料給「李女士」，也暗示卓不會接受李質詢。內政部次長馬士元也曾說，若李要求內政部官員上台備詢，就看現場主席如何指示。立法院內政部會議程安排下周一將邀請內政部長劉世芳業務報告，預計將與李貞秀「交鋒」。

中選會人事3人遭封殺 政院批在野無善意：政黨立場當唯一考量

立法院今天投票行使中選會7位委員人事同意權，通過主委游盈隆等4人人事案，綠營推薦的胡博硯等3人遭封殺。行政院發言人李慧芝批評，人事同意權應回歸專業審查，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

將任中選會主委感言提台積電 游盈隆：必須是台灣民主選舉的守護神

中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，均獲立法院同意為中選會委員。游盈隆在臉書發文表示，台灣能昂然立足在世界上，主要靠民主、科技；更具體來說一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片。前者靠中選會，後者靠台積電，中選會的定位，必須是台灣民主選舉的守護神。

批民進黨沉迷「鄭習會劇本」 國民黨嗆抹黑：抗中保台變「幻想保台」

針對民進黨指國民黨「卡軍購條例、為鄭習會犧牲國安」，國民黨今日表示，民進黨再次用毫無根據的政治抹黑轉移焦點，將立法院正常的法案審查程序扭曲為政治陰謀，這種操作只顯示民進黨已經從「抗中保台」變成「幻想保台」，不斷編造劇情轉移執政困境。

