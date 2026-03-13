快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

批民進黨沉迷「鄭習會劇本」 國民黨嗆抹黑：抗中保台變「幻想保台」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報資料照片
針對民進黨國民黨「卡軍購條例、為鄭習會犧牲國安」，國民黨今日表示，民進黨再次用毫無根據的政治抹黑轉移焦點，將立法院正常的法案審查程序扭曲為政治陰謀，這種操作只顯示民進黨已經從「抗中保台」變成「幻想保台」，不斷編造劇情轉移執政困境。

國民黨表示，立法院對涉及數千億元、甚至上兆元的國防特別預算進行審查，本來就是民主制度下最基本的責任。民進黨卻動輒以「國安」之名要求在野黨照單全收，彷彿只要不依照民進黨的劇本鼓掌通過，就是「危害國安」。國民黨要問，難道民進黨心中的民主，就是「我說的都對，你只能通過」？

國民黨表示，更令人啼笑皆非的是，民進黨近來幾乎「三句不離鄭習會」，把所有政治議題都硬扯到這個題目上。國民黨不禁要問，民進黨是執政黨，還是編劇團隊？怎麼每天都在替一場還不存在的會面寫劇本、排劇情？國民黨進一步指出，民進黨口口聲聲說別人「幻想鄭習會」，但真正沉浸在劇情裡無法自拔的，恐怕正是民進黨自己。

國民黨強調，國防安全不應淪為政治攻防的工具，更不能成為掩護政府預算不受監督的藉口。國民黨支持強化國防，也支持合理軍購，但對於龐大預算的內容、期程與效益，本來就應該嚴格審查、為人民把關。

國民黨表示，真正把國安當政治工具的，不是監督預算的人，而是動不動就替不同意見扣上「賣台」帽子的執政黨。民進黨與其每天編造「鄭習會」的政治劇情，不如專心面對施政問題與國際局勢挑戰。

國民黨最後呼籲，「治國不是寫小說，國安更不是編劇比賽」。台灣人民需要的是務實的國防政策與嚴格的民主監督，而不是民進黨一再上演的政治幻想劇。

國防特別預算 鄭習會 民進黨 國民黨 立法院

