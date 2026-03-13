開告網友影射不當肢體接觸獲判賠5萬元 羅廷瑋：盼公共討論能理性

國民黨立委羅廷瑋去年於社群平台「Threads」發布影片後，李姓網友在留言區稱「你喔，可以舉牌拿下體去摩擦小朋友，這不是你在議會裡最擅長對其他議員做的事情嗎？」影射羅在議會中以身體不當接觸其他議員。羅廷瑋提告求償新台幣10萬元，台中地方法院審理後認為該留言已貶損羅廷瑋名譽，判決李姓網友應賠償羅廷瑋5萬元，全案仍可上訴。

羅廷瑋說明，尊重法院依據個案事實與證據所作出的判決。他指出，相關留言直接影射其在議會中有不當肢體行為，但事實上他從未性騷擾任何人，更未曾有「用下體摩擦其他議員」的行為，相關言論已對其名譽造成傷害，因此透過法律途徑維護自身權益。

羅廷瑋另提到，另外一起案件亦與去年罷免連署期間的政治言論有關，當時一名在社群平台擁有一定追蹤數的咖啡店業者在臉書發文，呼籲民眾投下同意罷免票，並同樣提及相關事件，不過法院審理後認為，該貼文屬於選舉與公共議題討論脈絡下的政治性言論，應受較高度的言論自由保障，因此一審未支持其請求，目前案件仍可依法上訴。

羅廷瑋表示，兩起案件在言論內容、發表情境以及社會脈絡上皆有所不同，因此法院作出不同的法律判斷。然而，言論自由並不代表可以任意散布未經查證的指控或影射。若將特定不當行為直接加諸於他人身上，甚至造成社會大眾誤解，不僅可能傷害個人名譽，也會讓公共討論偏離事實基礎。

羅廷瑋說，近年社群媒體已成為公共討論的重要平台，資訊傳播速度極快，許多言論也容易在短時間內被大量轉傳與擴散。身為民意代表，他理解公眾人物需要承受更高程度的社會監督與評論，也願意以開放態度面對社會各界的批評與檢視。

然而，針對部分網友將相關案件形容為「法院認證的下體罪犯」，羅廷瑋認為，民主社會保障言論自由，讓不同意見能夠被充分討論，但公共討論仍應建立在事實與責任之上。言論自由不應被無限上綱，更不應建立在未經查證的指控或影射之上，也呼籲外界在討論相關事件時回到事實本身，避免錯誤解讀。

羅廷瑋強調，未來仍會持續接受社會監督，期待台灣的公共討論環境能更加理性與健康。