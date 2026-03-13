快訊

邢泰釗五月任滿 賴總統提名徐錫祥為檢察總長：實務經驗豐富

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿。圖／聯合報資料照片
最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿。圖／聯合報資料照片

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿，賴清德總統今（13）日提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長，稱徐檢察實務經驗豐富，且兼具廉政背景及國安視野。總統府今日已將咨文送交立法院，咨請立法院行使同意權。

總統府發言人郭雅慧表示，徐錫祥現年63歲，國立中興大學法律研究所碩士，歷任金門、新竹、彰化及新北地檢署檢察長、高檢署臺中檢察分署主任檢察官、法務部政務次長等職，並曾借調擔任海巡署政風處處長、國安局副局長，檢察實務經驗豐富，且兼具廉政背景及國安視野，領導能力普受肯定。

郭雅慧表示，徐錫祥從事檢察實務工作三十餘年，在追緝毒品、經濟犯罪、防制暴力、智慧財產、國土環保、檢肅貪瀆、婦幼保護及選舉查察等方面均著有績效；從事檢察工作一向堅守維護法律尊嚴信念，秉持公正超然態度，勤慎穩健執行職務，為優異適任的檢察總長人選。

郭雅慧指出，最高檢察署為全國最高檢察機關，檢察總長指揮監督全國檢察官及檢察事務；為提名資績優異、學驗兼備的首長人選，賴總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名徐錫祥出任，並期盼獲得立法院支持，讓本項人事提名案能順利通過。

