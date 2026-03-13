中選會人事3人遭封殺政院批無善意 許宇甄：立法權不是橡皮圖章

立法院今處理中選會人事案，7位被提名人中有3位被提名人未通過，行政院方面批在野黨無善意。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，行政院提名的人選未能通過，問題不在於在野黨是否有善意，而在於提名人選本身的適格性與中立性。

許宇甄強調，立委受民意託付，對人事同意權有審核監督的責任。在野黨是針對被提名人的學經歷、過往言論以及是否能秉持行政中立進行嚴格審核，不能因為政院提名就必須全數通過，否則立法權將淪為行政院的橡皮圖章。

針對未通過的提名人，許宇甄指出，這幾位人選過去的背景或言論具有強烈的政黨傾向，這與中選會作為獨立機關、需公正辦理選務的法定職責不符。行政院在提名時未考量社會對中選會中立性的高度期待，才是導致投票結果不如預期的主因。

對於政院「無善意」的指控，許宇甄表示，行政院應該回頭檢視提名名單是否真的「任人唯賢」且「政治中立」，而非在人事案受挫後，就將責任推給監督的在野黨，真正的善意應該建立在尊重專業與中立的基礎上，而不是要求在野黨無條件護航。

許宇甄強調，中選會的公信力關乎台灣民主體制的穩定，若提名的人選無法獲得跨黨派的認可，未來在處理爭議選務時恐難服眾。因此，這次未通過投票，是展現民意對獨立機關「中立性」的基本要求。

許宇甄認為，行政院的說法是「倒果為因」，並呼籲行政院應重新審慎思考人選，提出能令社會信服、真正超然客觀的名單。