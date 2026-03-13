快訊

內政部下周一赴立院報告 李貞秀、劉世芳有望正面交鋒

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
立法院內政部會議程安排下周一將邀請內政部長劉世芳業務報告。圖／聯合報系資料照
立法院內政部會議程安排下周一將邀請內政部長劉世芳業務報告。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續，行政院長卓榮泰日前下令各部會一律不提供資料給「李女士」，也暗示卓不會接受李質詢。內政部次長馬士元也曾說，若李要求內政部官員上台備詢，就看現場主席如何指示。立法院內政部會議程安排下周一將邀請內政部長劉世芳業務報告，預計將與李貞秀「交鋒」。

李貞秀因國籍、戶籍遭質疑立委資格，內政部先是搬出國籍法第20條，指兼外國籍者，就職前應放棄外國國籍，且就職日起1年內完成喪失外國籍，及取得證明文件。陸委會又指李貞秀戶籍的除籍證明為2025年3月，代表李貞秀2023年登記具兩岸雙重戶籍，於法不合。

立法院長韓國瑜日前召集朝野協商，裁示相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使，應予以尊重。

稍早立法院內政委員會下周的會議議程出爐，規畫周一、三邀請劉世芳率所屬相關單位列席報告業務概況，並備質詢。屆時劉世芳或內政部官員是否會上備詢台接受李貞秀質詢，受關注。對此，內政部表示，照行政院指示辦理。據悉，當天內政委員會的議程安排，輪值召委、民進黨立委李柏毅將循例處理。

民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委李貞秀國籍、戶籍爭議持續。圖／聯合報系資料照

