與柯母交好 黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決？白委揭原因

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，通過主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人，否決副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義3人。民眾黨立委陳昭姿今受訪說，黨團針對人選回覆問卷10大問題，包括陸配參政權、國內移轉投票，經3、4次討論才定案，並指黃文玲被否決是因大部分與民眾黨想法不一致。

陳昭姿表示，這兩年人事同意投票的最重要參考依據，是對被提名人的問卷、學經歷與利益衝突等。這次中選會人選黨團提出10大問題，包括公投綁大選、中選會能否審查否決立法院提出的公投案、國內移轉投票、總統是否有權不公布立法院三讀法律案、入籍十年的大陸人士是否有參政權等問題，並黨團經過3、4次討論。

外界關注與民眾黨前主席柯文哲母親交好的黃文玲，為何遭民眾黨否決？陳昭姿說，他們也討論到黃文玲相對友善、友好的，包括自己跟黃文玲也算好朋友，但討論過程還是依照問卷作判斷，並指黃文玲在大部分議題上跟民眾黨想法不一致

陳昭姿說，他們認為游盈隆知識分子的風骨很清楚，對社會亂象諍言是多方面，不僅批評民進黨、國民黨、也批評過柯文哲，但他們還是決定支持游盈隆。期待游盈隆秉持過去驕傲的學者，不會輕易向任何一方權力妥協。