與柯母交好 黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決？白委揭原因

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
民眾黨立委陳昭姿。記者劉懿萱／攝影
立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，通過主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人，否決副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義3人。民眾黨立委陳昭姿今受訪說，黨團針對人選回覆問卷10大問題，包括陸配參政權、國內移轉投票，經3、4次討論才定案，並指黃文玲被否決是因大部分與民眾黨想法不一致

陳昭姿表示，這兩年人事同意投票的最重要參考依據，是對被提名人的問卷、學經歷與利益衝突等。這次中選會人選黨團提出10大問題，包括公投綁大選、中選會能否審查否決立法院提出的公投案、國內移轉投票、總統是否有權不公布立法院三讀法律案、入籍十年的大陸人士是否有參政權等問題，並黨團經過3、4次討論。

外界關注與民眾黨前主席柯文哲母親交好的黃文玲，為何遭民眾黨否決？陳昭姿說，他們也討論到黃文玲相對友善、友好的，包括自己跟黃文玲也算好朋友，但討論過程還是依照問卷作判斷，並指黃文玲在大部分議題上跟民眾黨想法不一致

陳昭姿說，他們認為游盈隆知識分子的風骨很清楚，對社會亂象諍言是多方面，不僅批評民進黨、國民黨、也批評過柯文哲，但他們還是決定支持游盈隆。期待游盈隆秉持過去驕傲的學者，不會輕易向任何一方權力妥協。

柯文哲 陳昭姿 立法院 中選會 黃文玲 民眾黨 游盈隆

台遭列301調查 政院：美來函認可我ART中對禁止強迫勞動產品承諾

美國貿易代表署宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查。行政院台美經貿工作小組表示，相關發展都在我方政府掌握中，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。有信心維護台美對等貿易協定取得的相對優勢和最佳待遇。

中選會人事案出爐 主委游盈隆過關 胡博硯、黃文玲、陳宗義遭在野封殺

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團全數投下一致同意票，不過國民黨團、民眾黨團則是僅同意主委提名人游盈隆；委員蘇子喬、李禮仲、蘇嘉宏。但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義 遭在野封殺。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

否決黃文玲中選會人事案 陳昭姿：大部分想法與民眾黨不一致

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，通過主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人，否決副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義3人。民眾黨立委陳昭姿今受訪說，黨團針對人選回覆問卷10大問題，包括陸配參政權、國內移轉投票，經3、4次討論才定案，並指黃文玲被否決是因大部分與民眾黨想法不一致。

中選會人事3人遭封殺 政院批在野無善意：政黨立場當唯一考量

立法院今天投票行使中選會7位委員人事同意權，通過主委游盈隆等4人人事案，綠營推薦的胡博硯等3人遭封殺。行政院發言人李慧芝批評，人事同意權應回歸專業審查，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

中選會委員提名3人遭否決 政院稱遺憾：釋誠意但未獲善意

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，7人名單中，非在野黨推薦的人選，僅中選會主委被提名人游盈隆獲得立法院同意。行...

