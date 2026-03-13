中選會人事3人遭封殺 政院批在野無善意：政黨立場當唯一考量

立法院今天投票行使中選會7位委員人事同意權，通過主委游盈隆等4人人事案，綠營推薦的胡博硯等3人遭封殺。行政院發言人李慧芝批評，人事同意權應回歸專業審查，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

李慧芝指出，行政院為了朝野合作，以順利推動選務工作，特別函請在野黨推薦中選會人選。但從表決結果來看，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量，再次顯示現階段的立法院，難以就人事同意案進行專業、理性的審議。

她強調，人事同意權的行使應回歸專業審查與制度精神，避免淪為政黨對抗的工具。對於此次審查結果，行政院的誠意沒得到在野黨的善意，行政院表達強烈遺憾，也難以接受這樣的結果。