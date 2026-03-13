中選會委員提名3人遭否決 政院稱遺憾：釋誠意但未獲善意

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，7人名單中，非在野黨推薦的人選，僅中選會主委被提名人游盈隆獲得立法院同意。行政院表示，先前朝野合作的誠意沒得到在野黨善意，除強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，此人事案為朝野合作案例，7人名單中包含朝野推薦人選，是否全數過關備受關注。最終投票結果僅有游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲立法院同意為中選會委員，而副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義則遭否決。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，行政院為了朝野合作，以順利推動選務工作，特別函請在野黨推薦中選會人選，對於國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等3位人選，執政黨團也表示支持、全票通過，但非在野黨推薦的人選，卻僅游盈隆獲得同意。

李慧芝指出，從表決結果來看，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量，再次顯示現階段的立法院，難以就人事同意案進行專業、理性的審議。

李慧芝強調，人事同意權的行使應回歸專業審查與制度精神，避免淪為政黨對抗工具，此次審查結果，行政院的誠意沒得到在野黨善意，除強烈遺憾外也礙難接受這樣的結果。