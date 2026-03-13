快訊

三大法人再提款672億！台股震盪625點 3月來大砍6409億

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

批國民黨遲不排審軍購案 民進黨：不顧國安為「鄭習會」鋪路

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨今天表示，國民黨遲遲不排審軍購案，不顧國家安全持續為「鄭習會」鋪路。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國民黨遲遲不排審軍購案，不顧國家安全持續為「鄭習會」鋪路。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人李坤城今天表示，全國人民期盼強化國防戰力，國民黨卻千方百計杯葛國防特別條例，國民黨主席鄭麗文為了實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君的配合下，下周竟然完全不排審國防特別條例相關法案，國民黨不遺餘力地阻礙台灣提升自我防衛能力的機會，簡直是無情打臉自家黨內成員。

李坤城表示，鄭麗文一心期盼的「鄭習會」被對岸一拖再拖，攸關國家安全的軍購特別條例就被國民黨一直拖延，鄭麗文公然聲稱「鄭習會」是選舉絕對大利多，令人不禁懷疑，國民黨是否寧可違背國內主流民意，持續向中國靠攏，也要讓軍購案淪為「鄭習會」的談判籌碼，甚至可能以此換取前往北京會面的機會，賺取鄭麗文口中的大利多。對照馬文君高度配合鄭麗文杯葛國防特別條例，證明國民黨版的「3800億+N」國防特別條例草案不過是一場戲，自始至終都在欺騙國人。

李坤城指出，國民黨內部並非沒有理性聲音，審查國防預算條例分秒必爭，如今卻都被鄭麗文「啪啪打臉」。例如立法院正副院長韓國瑜、江啟臣曾共同聲明「國防特別條例將是最優先審議議案」；台中市長盧秀燕亦公開表示支持國防預算；甚至連身兼黨發言人的立委牛煦庭也曾說「美方期待一定會回應」、立委吳宗憲更主張「支持軍購案進入實質審查」。面對這些黨內懇切的呼籲，鄭麗文卻充耳不聞，執意擋到底。

李坤城說，立院昨天協商已同意授權國防部簽署四項軍購發價書，這是好的開始。民進黨呼籲在野黨正視行政院提出的8年1.25兆元完整規畫，以回應主流民意。同時正告國民黨立委，應展現自主性，積極推動審查軍購特別條例，莫再為了一己之私，犧牲國家安全。

國防預算 民進黨 國民黨 鄭麗文 鄭習會 馬文君 李坤城 江啟臣 盧秀燕

延伸閱讀

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

立院召委出爐 軍購條例綠委先搶排審權

不等了！軍購授權簽約 陳冠廷：3月23日排審特別條例

卡關數月 軍購條例3版本付委

相關新聞

台遭列301調查 政院：美來函認可我ART中對禁止強迫勞動產品承諾

美國貿易代表署宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查。行政院台美經貿工作小組表示，相關發展都在我方政府掌握中，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。有信心維護台美對等貿易協定取得的相對優勢和最佳待遇。

中選會人事案出爐 主委游盈隆過關 胡博硯、黃文玲、陳宗義遭在野封殺

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團全數投下一致同意票，不過國民黨團、民眾黨團則是僅同意主委提名人游盈隆；委員蘇子喬、李禮仲、蘇嘉宏。但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義 遭在野封殺。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

批國民黨遲不排審軍購案 民進黨：不顧國安為「鄭習會」鋪路

民進黨發言人李坤城今天表示，全國人民期盼強化國防戰力，國民黨卻千方百計杯葛國防特別條例，國民黨主席鄭麗文為了實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君的配合下，下周竟然完全不排審國防特別條例相關法案，國民黨不遺餘力地阻礙台灣提升自我防衛能力的機會，簡直是無情打臉自家黨內成員。

游盈隆任中選會主委 李貞秀案、公投綁大選將是挑戰

準中選會主委游盈隆政治學者出身，曾率先將民調引進民進黨初選制度，退黨後任台灣民意基金會董事長持續針砭時事；游盈隆接掌中選...

中選會人事案確定 民眾黨團盼游盈隆領導下回歸獨立性

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜宣布投票結果，主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬獲得全體立委二分之一同意，中選會有望重啟運作。民眾黨黨團總召陳清龍表示，盼游盈隆當主委後，能一秉初衷，以獨立、公正與專業態度領導中選會，使選務機關真正回歸制度本位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。