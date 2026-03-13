游盈隆任中選會主委 李貞秀案、公投綁大選將是挑戰

準中選會主委游盈隆政治學者出身，曾率先將民調引進民進黨初選制度，退黨後任台灣民意基金會董事長持續針砭時事；游盈隆接掌中選會，挑戰包括民眾黨立委李貞秀參選資格爭議、在野黨擬推不在籍投票，以及辦好九合一選舉、公投綁大選等選務。

立法院會今天進行中選會人事同意權案投票，主委被提名人游盈隆獲得全體立委過半數的112張同意票，將出任中選會主委。

游盈隆1956年出生，台灣大學政治學研究所碩士、美國北卡羅萊納大學政治學博士，是自由派政治學者胡佛的學生、被稱「佛門子弟」；曾任行政院研究發展考核委員會副主委、中選會委員、陸委會副主委、海峽交流基金會副董事長兼秘書長、民進黨副秘書長等職務，政治經歷豐富。

游盈隆當年自美學成返台後，任教東吳大學政治系並積極投入社會運動，1995年加入民進黨，後擔任民進黨選舉對策委員會執行長，於1997年將民調引進民進黨內初選，被封為黨內民調的祖師爺。

2000年總統大選，游盈隆擔任陳水扁競選副總幹事，是陳水扁倚重的民調專家之一。陳水扁曾以「台灣民調預測之神」形容游盈隆，並分享從2012年總統大選、2022年縣市長到2024年總統與立委選舉，指游盈隆在選前所做民調料事如神。

不過，游盈隆的參選民代之路頗為顛簸。1997年首度接受民進黨徵召參選花蓮縣長、1998年獲徵召參選花蓮縣立委，均敗陣。2001年再接受徵召參選花蓮縣長以及2003年8月的花蓮縣長補選，同樣落敗。

至於政府部門歷練，2000年政黨輪替之後，游盈隆曾任行政院研考會副主委、中選會委員，2005年出任陸委會副主委，後兼海基會副董事長兼秘書長，成為陳水扁政府兩岸政策團隊重要成員之一。

2019年6月，游盈隆宣布退黨，其中一個原因是民進黨修法廢除「公投綁大選」。他當時曾說，當「維持現狀」成為民進黨執政的核心價值時，這個黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。

當初因民進黨修法廢除「公投綁大選」而退黨，而藍白去年聯手三讀通過修正公投法部分條文恢復「公投綁大選」，如何避免重演2018年地方縣市首長選舉與10項公投案同時舉辦、出現邊開票邊投票等亂象，將是游盈隆接任中選會主委的一大挑戰。

對於李貞秀的就職與參選立委資格爭議，游盈隆也必須召開中選會委員會議，針對陸委會與內政部提供事證，就李貞秀資格認定、是否追認當選遞補案或提起當選無效之訴等進行討論。

此外，游盈隆曾直言在九合一選舉實施不在籍投票，將產生近9000種不同的移轉投票、肯定是災難，面對今年九合一選舉以及在野黨擬推動不在籍投票，如何辦好選務，也是游盈隆難以迴避的課題。