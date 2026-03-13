中選會人事藍白封殺胡博硯3人 莊瑞雄嘆：真心換絕情

立法院會今進行中選會人事同意權案投票，依規定須經全體立委二分之一同意才通過，最終僅主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人通過。另三人則遭藍白封殺。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨真的是釋出善意，結果看到在野黨政治上的封殺，真的是真心換絕情。

中選會僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。今投票結果出爐後，胡博硯、黃文玲及陳宗義均遭在野封殺。

莊瑞雄表示，這次中選會人事案本來是要把缺額補齊，民進黨真的是釋出善意，結果看到在野黨根本不是審查人事，而是全面的政治封殺，本來要公平、超然、客觀，「哪怕在野黨提的人選、哪怕這些人以前每天在轟民進黨，都還是讓他們過，畢竟獨立機關、公正機關，管你以前有沒有批評我？公正就好了。我們是抱著這樣的心情釋出善意」，結果這次只看到在野黨純然站在黨派，把審查變成政治封殺的戲碼。

莊瑞雄先是嘆口氣，說這本來是一個很好的朝野合作契機，結果另外幾個就變成政治對抗的犧牲者，政黨的攻防不該涉及到獨立機關，如此一來才可以去超然運作，「真的是過度算計、真的是真心換絕情。」

依立法院職權行使法第29條規定，立法院依法律規定行使人事同意權時，不經討論，交付相關委員會審查，審查後院會以記名投票表決，經超過全體立法委員1/2之同意為通過。