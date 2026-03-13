中選會人事3人遭封殺 藍：支持政黨意識不強烈人選

立法院今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團對於比較中性、政黨意識不是那麼強烈的人選，都會予以支持，相信最好的人選進入中選會，能夠調整中選會的氛圍，未來依法行政，讓全國民意得到伸張。

中央選舉委員會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，投票表決結果，游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人均獲立法院同意為中選會委員；胡博硯、黃文玲、陳宗義則遭否決。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在立法院受訪表示，中選會關係到國家民意的伸張、事關重大，前中選會主委李進勇在任期間，卻恣意濫權否決國會通過的公投案，而中選會完全沒有資格做這樣的事，對於全國人民民意的伸張，完全要依法辦理。

傅崐萁指出，針對中選會人事同意權，國民黨團對於比較中性、政黨意識不是那麼強烈的人選，都會予以支持，相信最好的人選進入中選會，能夠調整中選會的氛圍，未來能夠依法行政讓全國民意能夠得到伸張。

國民黨立委王鴻薇表示，國民黨團支持國民黨跟民眾黨所推薦的中選會委員被提名人，而對於游盈隆，基本上也沒有太多的意見。