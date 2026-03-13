快訊

「媽媽回家了」高雄三寶媽遭毒駕撞死 今頭七丈夫偕子女悲悽招魂

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

聽新聞
0:00 / 0:00

台遭列301調查 政院：美來函認可我ART中對禁止強迫勞動產品承諾

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查。行政院表示，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。圖／聯合報系資料照片
美國宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查。行政院表示，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。圖／聯合報系資料照片

美國貿易代表署宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查行政院台美經貿工作小組表示，相關發展都在我方政府掌握中，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。有信心維護台美對等貿易協定取得的相對優勢和最佳待遇。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間12日宣布依「1974年貿易法」第301條款，對歐盟、中國、加拿大、英國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、泰國、柬埔寨、台灣等60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品進行調查。

台美經貿工作小組表示，美方接連展開各項301調查，目的都是在因應最高法院判決，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，相關發展都在我政府掌握中。

經貿工作小組指出，接軌國際勞動規範是我政府既定目標，過去副院長鄭麗君率領談判團隊在與美方談判過程中，已有充分意見交換與討論，雙方都有高度共識。為進一步落實防止強迫勞動，我方已於今年2月簽署「台美對等貿易協定（ART）」，其中也包括承諾防止強迫勞動與禁止進口強迫勞動產品。

台美經貿工作小組表示，美方在啟動本案調查後，已書面致函向我方說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，也會在調查過程中審酌我方相關努力。我方有信心在301調查過程中，會讓美方了解我方努力與承諾，以鞏固其結果將可充分反映先前ART成果，維護ART取得的相對優勢和最佳待遇。

台美經貿工作小組重申，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎；美方陸續公布或未來可能納入301調查的多項議題，在ART已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，政府會確保我國所取得的最佳待遇結果不打折扣。

歐盟 最高法院 柬埔寨 301調查 行政院

延伸閱讀

美啟動調查強迫勞動 政院：ART 成果可望維持最佳待遇

美對60經濟體啟動301調查 聚焦強迫勞動產品進口禁令

台灣再入列！美國對60個經濟體強迫勞動行為發動301調查

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

相關新聞

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

伊朗戳破美國防空系統神話 台灣仍要繼續做美援美夢？

2026年2月底爆發的美以伊戰爭中，伊朗成功摧毀了美軍部署在中東的多套關鍵雷達與防空系統，其中包括了一套AN/FPS-132鋪路爪長程預警雷達，以及據稱4到5套在阿聯酋、約旦、沙烏地阿拉伯等地薩德系統（THAAD）的核心雷達AN/TPY-2。這一戰爭剛爆發就發生的美軍戰損報告，台灣不但應該感到顫慄，還應嚴肅思考徹底摒棄多年以來靠美軍保護就能倖存的鴕鳥心態。

台遭列301調查 政院：美來函認可我ART中對禁止強迫勞動產品承諾

美國貿易代表署宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查。行政院台美經貿工作小組表示，相關發展都在我方政府掌握中，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。有信心維護台美對等貿易協定取得的相對優勢和最佳待遇。

中選會人事案出爐 主委游盈隆過關 胡博硯、黃文玲、陳宗義遭在野封殺

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團全數投下一致同意票，不過國民黨團、民眾黨團則是僅同意主委提名人游盈隆；委員蘇子喬、李禮仲、蘇嘉宏。但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義 遭在野封殺。

美啟動調查強迫勞動 政院：ART 成果可望維持最佳待遇

行政院台美經貿工作小組表示，美方近期接連啟動多項301調查，主要是因應美國最高法院相關判決，尋求重建制度性關稅措施的替代法律途徑，相關發展政府均持續掌握。

台對美貿易大讓利仍被列301調查 牛煦庭：台美ART必須重談

美國對多個國家祭出301條款調查，包括我國在內。行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。國民黨立委牛煦庭今早接受專訪，表示我方讓一堆，現在還被美國列入調查，大家都認為ART要重談；國民黨立委王鴻薇喊話，行政院應重新檢討ART的內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。