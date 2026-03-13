台遭列301調查 政院：美來函認可我ART中對禁止強迫勞動產品承諾

美國貿易代表署宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查。行政院台美經貿工作小組表示，相關發展都在我方政府掌握中，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。有信心維護台美對等貿易協定取得的相對優勢和最佳待遇。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間12日宣布依「1974年貿易法」第301條款，對歐盟、中國、加拿大、英國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、泰國、柬埔寨、台灣等60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品進行調查。

台美經貿工作小組表示，美方接連展開各項301調查，目的都是在因應最高法院判決，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，相關發展都在我政府掌握中。

經貿工作小組指出，接軌國際勞動規範是我政府既定目標，過去副院長鄭麗君率領談判團隊在與美方談判過程中，已有充分意見交換與討論，雙方都有高度共識。為進一步落實防止強迫勞動，我方已於今年2月簽署「台美對等貿易協定（ART）」，其中也包括承諾防止強迫勞動與禁止進口強迫勞動產品。

台美經貿工作小組表示，美方在啟動本案調查後，已書面致函向我方說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，也會在調查過程中審酌我方相關努力。我方有信心在301調查過程中，會讓美方了解我方努力與承諾，以鞏固其結果將可充分反映先前ART成果，維護ART取得的相對優勢和最佳待遇。

台美經貿工作小組重申，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎；美方陸續公布或未來可能納入301調查的多項議題，在ART已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，政府會確保我國所取得的最佳待遇結果不打折扣。