中選會人事案出爐 主委游盈隆過關 胡博硯、黃文玲、陳宗義遭在野封殺

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，綠全數投同意，藍白則在人數優勢下通過「3+1」版本。記者許正宏／攝影
立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團全數投下一致同意票，不過國民黨團、民眾黨團則是僅同意主委提名人游盈隆；委員蘇子喬、李禮仲、蘇嘉宏。但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義 遭在野封殺。

中選會人事同意權案今在立院進行投票表決，最後立法院長韓國瑜宣布投票結果，游盈隆獲得全體立委二分之一同意，李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬則依法為中選會委員。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院今投票共112人領票，僅國民黨立委謝衣鳯未領票。國民黨團全數投票通過「3+1」版本，包括游盈隆、民眾黨推薦的蘇子喬、國民黨推薦的李禮仲、國民黨推薦的蘇嘉宏。民眾黨團從上午一直持續保密，強調黨團對人事同意權案會「團進團出」，最終仍「藍白合」通過「3+1」版本。

也由於在野聯手採取「3+1」版本投票，形同封殺胡博硯、黃文玲、陳宗義，最後這三位被提名人僅獲得民進黨立委51票的支持，確定落馬。

立法院今天進行中選會人事同意權案投票表決。開票結果，主委被提名人游盈隆與委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬獲得過半數同意，而副主委被提名人胡博硯與另兩名委員被提名人陳宗義與黃文玲則遭到封殺。記者許正宏／攝影
觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

中選會人事案出爐 主委游盈隆過關 胡博硯、黃文玲、陳宗義遭在野封殺

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團全數投下一致同意票，不過國民黨團、民眾黨團則是僅同意主委提名人游盈隆；委員蘇子喬、李禮仲、蘇嘉宏。但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義 遭在野封殺。

美啟動調查強迫勞動 政院：ART 成果可望維持最佳待遇

行政院台美經貿工作小組表示，美方近期接連啟動多項301調查，主要是因應美國最高法院相關判決，尋求重建制度性關稅措施的替代法律途徑，相關發展政府均持續掌握。

台對美貿易大讓利仍被列301調查 牛煦庭：台美ART必須重談

美國對多個國家祭出301條款調查，包括我國在內。行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。國民黨立委牛煦庭今早接受專訪，表示我方讓一堆，現在還被美國列入調查，大家都認為ART要重談；國民黨立委王鴻薇喊話，行政院應重新檢討ART的內容。

中選會委員會議人數有望補足 官員曝最快下周討論李貞秀案

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，先前傳出公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝本月初時說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新委員會討論。立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，可望補足開會人數，有中選會官員透露，若順利交接完成，最快下周開委員會議，有望啟動對李貞秀案討論。

中選會人事牽動李貞秀資格爭議 熟悉人士：現任委員也未必挺兩國論

民眾黨立委李貞秀國籍、身分爭議延燒，政院日前指明，能提起「當選無效之訴」機關為中央選舉委員會，因此隨著今下午中選會人事案結果出爐，也牽動李案發展。有熟悉中選會運作人士表示，李貞秀一案，須視中選會裡面結構而定，現任4位中選會委員雖為執政黨提名，但也不必然全部跟執政黨同樣立場。

