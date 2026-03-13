中選會人事案出爐 主委游盈隆過關 胡博硯、黃文玲、陳宗義遭在野封殺

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨團全數投下一致同意票，不過國民黨團、民眾黨團則是僅同意主委提名人游盈隆；委員蘇子喬、李禮仲、蘇嘉宏。但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義 遭在野封殺。

中選會人事同意權案今在立院進行投票表決，最後立法院長韓國瑜宣布投票結果，游盈隆獲得全體立委二分之一同意，李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬則依法為中選會委員。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院今投票共112人領票，僅國民黨立委謝衣鳯未領票。國民黨團全數投票通過「3+1」版本，包括游盈隆、民眾黨推薦的蘇子喬、國民黨推薦的李禮仲、國民黨推薦的蘇嘉宏。民眾黨團從上午一直持續保密，強調黨團對人事同意權案會「團進團出」，最終仍「藍白合」通過「3+1」版本。

也由於在野聯手採取「3+1」版本投票，形同封殺胡博硯、黃文玲、陳宗義，最後這三位被提名人僅獲得民進黨立委51票的支持，確定落馬。