美啟動調查強迫勞動 政院：ART 成果可望維持最佳待遇

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
美國宣布針對60個貿易夥伴未確實執行禁止進口強迫勞動產品，啟動301調查。行政院表示，美方已書面致函說明，認可我方在ART對禁止進口強迫勞動產品的承諾，並承諾會在調查過程中審酌我方相關努力。圖／聯合報系資料照片 杜建重
行政院台美經貿工作小組表示，美方近期接連啟動多項301調查，主要是因應美國最高法院相關判決，尋求重建制度性關稅措施的替代法律途徑，相關發展政府均持續掌握。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間12日宣布，依《1974年貿易法》第301條款，對歐盟、中國大陸、加拿大、英國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、泰國、柬埔寨及台灣等約60個貿易夥伴，就「未確實執行禁止進口強迫勞動產品」展開調查。

工作小組指出，接軌國際勞動規範是政府既定政策方向。過去行政院副院長鄭麗君率領談判團隊與美方磋商時，雙方已就相關議題進行充分意見交換並取得高度共識。今年2月雙方簽署「台美對等貿易協定」（ART），其中即納入防止強迫勞動及禁止進口強迫勞動產品的相關承諾。

台美經貿工作小組表示，美方在啟動本案調查後，已透過書面方式向我方說明，並認可台灣在ART中對於禁止進口強迫勞動產品的承諾，也將在調查過程中審酌我方相關努力。政府有信心，在調查過程中可讓美方充分了解台灣在制度與政策上的推動成果，確保最終結果能反映ART談判成果，並維持台灣在相關關稅措施中的相對優勢與最佳待遇。

在配套措施方面，為協助產業降低強迫勞動及經營風險，勞動部已於今年2月13日發布「企業防治強迫勞動參考指引」，並與經濟部合作，啟動對製造業等相關廠商的輔導，協助企業在招募與管理移工時符合國際勞動規範。

法制面部分，勞動部規劃在《就業服務法》中增訂「禁止留置勞工重要證件」的規範條文，以避免涉及強迫勞動情事，目前相關草案已送行政院進行法制作業程序。同時也將持續精進雇主直接聘僱移工制度，並優化仲介評鑑機制。

至於防止涉及強迫勞動商品進入國內市場的機制，未來相關部會將以《貿易法》作為管制法源，並與美方合作推動相關執行措施，以因應全球供應鏈日益重視人權、韌性及永續治理的貿易趨勢。

台美經貿工作小組強調，面對美方啟動301調查，先前台美談判所取得的成果將是台灣最有利的基礎。對於美方已公布或未來可能納入301調查的相關議題，由於多數已在ART談判中取得共識，政府預期調查結果將充分反映既有談判成果，並確保台灣所取得的最佳待遇不受影響。

