立院同意游盈隆等4人為中選會委員 開票持續進行中

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，依規定須經全體立委1/2同意才通過。其中，中選會主委被提名人游盈隆及中選會委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，都已獲57張同意票；開票作業仍在進行中。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

依立法院職權行使法第29條規定，立法院依法律規定行使人事同意權時，不經討論，交付相關委員會審查，審查後院會以記名投票表決，經超過全體立法委員1/2之同意為通過；也就是被提名人須至少獲57張同意票才能通過。

中午12時40分投票截止後，隨即開票，立法院長韓國瑜表示，領票委員112人、未領票1人。其中，游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬都已獲逾57張同意票，獲立法院同意為中選會委員。目前開票作業仍在進行中。