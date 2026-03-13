台對美貿易大讓利仍被列301調查 牛煦庭：台美ART必須重談

美國對多個國家祭出301條款調查，包括我國在內。行政院稱台美對等貿易協定（ART）中對相關調查議題有共識，相信調查後能充分反應談判成果。國民黨立委牛煦庭今早接受專訪，表示我方讓一堆，現在還被美國列入調查，大家都認為ART要重談；國民黨立委王鴻薇喊話，行政院應重新檢討ART的內容。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間11日宣布，依「1974年貿易法」第301條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查；根據美方說明，301條款是針對各國不公平的貿易行為展開調查。

牛煦庭今日接受「千秋萬事」專訪，談到美國發動301條款調查一事，綠營仍宣稱台美ART史上談得最好，然而對等關稅被美國最高法院裁定無效，他批評我方讓了一大堆東西，當初談好的是關稅條件現在都消滅了，不但要被美國總統川普以122條款課徵關稅，還要被美國列入301調查清單。

牛煦庭指出，當初賴政府和美方談判關稅一直不公開交換的條件，拖到最後都已經很接近美國最高法院宣告判決的時間，照常理講應該是緩一緩，等待判決結果出爐。賴政府仍選擇在農曆年前公布，現在大家都認為要重談，哪怕只是改動文本也是要重談，沒想到還有些民進黨人士執迷不悟在洗地說「趕快簽」，又挑戰國人的常識。

王鴻薇今早受訪也表示，台美對等關稅談判雖然簽了ART，但美國最高法院已判決對等關稅違法。到目前為止，行政院也沒把協定送到立法院審查，因為行政院也無法確定ART到底有效還是無效。

王鴻薇說，美國啟動301條款調查，原本台美談定的是15%關稅且不疊加，但現階段卻變成15%要疊加。未來若301條款啟動，關稅是否會繼續增加，目前都是未知數。行政院應重新檢討ART的內容，並小心應對美國啟動的301條款。