中選會委員會議人數有望補足 官員曝最快下周討論李貞秀案

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，先前傳出公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝本月初時說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新委員會討論。立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，可望補足開會人數，有中選會官員透露，若順利交接完成，最快下周開委員會議，有望啟動對李貞秀案討論。

由於中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今在黨團會議結束後受訪，表示黨團會議中砲聲隆隆，不過黨團成員體認到，中選會是獨立機關，主委的人選需要跨黨派，也要有一定的高度，執政黨須展現一定的高度，因此黨團釋出善意，決議進行一致性投同意票。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，中選會關係到國家所有大選，事關重大。前主委李進勇違法失職，竟把國會通過的公投案予以否決，肆意濫權。對於中選會委員的人選，立場較中性、政黨意識不那麼強烈的人選，都會予以支持。相信最好的人選進入中選會，能調整整體的氛圍，未來能依法行政，這才是回饋全國民意、讓民意得到伸張。

民眾黨立院黨團今上午開記者會，說明中選會人事投票意向，但對於同意誰、通過人數都諱莫如深，黨團總召陳清龍被問及是否會讓中選會正常運作，他說，中選會是辦理選務的獨立機關，本就應要求正常且獨立運作，尤其2026年即將舉行地方選舉，選務工作必須正常進行，因此今日立法院行使人事同意權，就是要確保中選會正常運作，言語之間透露通過的人數會讓中選會運作之意。

對於中選會人事同意權今將有結果，有機會達到舉行中選會委員會議並決議的5人門檻。一名中選會官員表示，新委員會成立後即會提案討論審議，由於還沒上任，不會今天選完就馬上開會，若下周完成交接，就會召開委員會議。意即有望啟動討論。