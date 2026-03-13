中選會人事牽動李貞秀資格爭議 熟悉人士：現任委員也未必挺兩國論

民眾黨立委李貞秀國籍、身分爭議延燒，政院日前指明，能提起「當選無效之訴」機關為中央選舉委員會，因此隨著今下午中選會人事案結果出爐，也牽動李案發展。有熟悉中選會運作人士表示，李貞秀一案，須視中選會裡面結構而定，現任4位中選會委員雖為執政黨提名，但也不必然全部跟執政黨同樣立場。

立法院今處理中選會人事案，下午將有結果。逢李貞秀因具陸配身分，衍生其國籍及身分認定，是否符合我國服公職規定的風波。行政院發言人李慧芝日前表示，據「公職人員選舉罷免法」第121條規定，能提起「當選無效之訴」的機關為中央選舉委員會，至於個別立委的資格及就職疑慮，行政機關均依相關法規認定辦理。

行政院提名的7名人選包括台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律系教授胡博硯任副主委、律師黃文玲，國民黨團推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨團推薦的東吳大學政治學系教授蘇子喬；以及前委員蒙志成辭任後，將補足其任期的前桃園市長陳宗義。

熟悉中選會運作人士表示，李貞秀一案，須視中選會裡面結構而定，因中選會為合議制。他不諱言現任4位中選會委員，雖然都是執政黨提名，但也不必然全部跟執政黨同樣立場。

該人士認為，中選會作為獨立機關，跟行政院、內政部的立場未必一定一致，尤其是針對兩國論。中選會如要突顯獨立機關的特質，可能會有些磨合，根據我國憲法規定，事實上是「一國兩區」，執政黨則是要從國籍法的角度看李貞秀案。未來中選會新任主委上任，主委立場也很關鍵，因為主委主導中選會討論的議程。