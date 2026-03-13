【重磅快評】梁文傑遺憾韓國瑜 忘了賴清德要擁抱多元？

立法院長韓國瑜召集朝野協商並裁示在事實查明及司法最終判決前，民眾黨立委李貞秀的身分及職權行使應予以尊重。但行政院仍堅李貞秀沒有立委資格，陸委會副主委梁文傑更把矛頭指向韓國瑜，稱撤銷立委的權力是在立法院，對韓表示遺憾。梁文傑不是第一天當官，卻刻意混淆法條，意欲何為？

李貞秀議題持續延燒，立法院長韓國瑜昨天定調後，今天李貞秀在院會國是論壇中初登板，她為一度受社會矚目的剴剴案發聲，點出政府出養制度的缺失，呼籲在保母合作、訓練、管理、退場等環節加強把關；立法院長韓國瑜則在李發言前鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌，並祝福台灣主神媽祖保佑她。

韓國瑜拿捏精準，在朝野協商時，他拍板兩個重點，一是事實查明，二是司法最終判決，在此之前，李的立委身分及職權行使應予以尊重；其實，韓已釐清李貞秀立委資格的處理程序，主軸就是行政單位查明及司法判決，主角已非立法院，更非立法院長。

在李貞秀初登板之前，韓國瑜溫暖勉勵李擦亮台灣民主招牌，既是鼓舞李貞秀，更是說給民進黨的朋友聽。李貞秀雖略顯緊張，國是論壇結束後，回到座位抱著同黨立委蔡春綢，情緒相當激動，顯示今天這一步的確走得艱辛。

李貞秀喊話行政單位「別再鬧」，但行政院卻稱能拿到國家機密的立委，資格不能不明；但與其拿保護國家機密為由阻擋李貞秀，不如好好去調查、列舉李貞秀的國籍及戶籍到底那裡不符合憲法規範、兩岸人民關係條例及國籍法，更能說服社會大眾，而不是一味封殺，只會讓大眾感覺民進黨骨子裡就是反對陸配參政。

最突兀的莫過於陸委會副主委梁文傑了，他擔任陸委會副主委逾3年，對於陸配參政的規定應該再熟悉不過。但遇到李貞秀的議題， 梁卻稱李「可能以為自己只有台灣國籍」，但他卻忘了，連陸委會主委邱垂正都坦承「放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，但是依法就需要努力去放棄看看」。

民進黨拿一個「過去沒有人完成」、「努力去放棄看看」來為李貞秀設立站上質詢台的KPI，先不論合不合理，就拿賴清德前天在民進黨新住民事務諮詢委員會授證典禮的談話來對比，就知道合不合理了。

身兼民進黨主席的賴清德總統在會場表示，民進黨2004年通過「族群多元、國家一體」決議文，不論先來後到、不分任何族群，只要認同台灣，熱愛這片土地，就是這個國家的主人，強調民進黨一路走來始終張開雙臂，擁抱多元；更特別的是，民進黨新住民諮委王翎鳯也是陸配，王可以當樣板，為什麼偏要打壓李貞秀？這是那門子的擁抱多元？

梁文傑對韓國瑜的裁示表示遺憾，但翻遍所有法律，有那一條規定撤銷立委資格的權力是在韓手中，甚至連院會決議也無法撤銷李的立委資格，原因是認定權限不在立法院。

說清楚一點，立法院並非執法或司法機關，國籍問題是行政單位權責，行政院與相關部會亦指出，適法性認定終需透過司法途徑，須由中選會提當選無效之訴，還要法院判決才算數 ，現在民進黨連中選會人事都還沒搞定，梁文傑到底在遺憾什麼？