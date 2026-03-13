快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

中選會人事同意權案 立法院會11時40分開始投票

中央社／ 台北13日電

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，從上午11時40分開始投票，投票時間為1小時，截止時間為中午12時40分，若全體委員皆在截止時間前投票完畢，則將會提前開票。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院長韓國瑜11日召集朝野黨團協商，各黨團同意，13日立法院會將進行中選會人事同意權案記名投票表決。

上午立法院會進行完報告事項、討論事項後，隨即布置投票場地，在11時40分開始進行中選會人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時。被提名人須經超過全體立法委員1/2之同意為通過。

相關新聞

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

卓榮泰秀包機單據嗆可報公帳嗎？ 徐巧芯：我不是你媽

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰今出示多項單據自清，點名藍委徐巧芯、林沛祥，若能報公帳，他明天就去報。徐巧芯回應，想報帳自己去報，「我不是你媽媽」；國民黨團書記長林沛祥表示卓揆此舉讓外界開了眼界，並提出三大質疑，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇？濫用公務機坪與資源，公私不分？單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清。

中選會人事同意權今表決 李貞秀首度投票受關注

行政院去年12月29日將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查，立法院日前針對中選會人事同意權案等三案進行朝野黨團協商，中選會人事同意權案朝野各黨團已有共識。

中選會委員會議人數有望補足 官員曝最快下周討論李貞秀案

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，先前傳出公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝本月初時說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新委員會討論。立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，可望補足開會人數，有中選會官員透露，若順利交接完成，最快下周開委員會議，有望啟動對李貞秀案討論。

中選會人事牽動李貞秀資格爭議 熟悉人士：現任委員也未必挺兩國論

民眾黨立委李貞秀國籍、身分爭議延燒，政院日前指明，能提起「當選無效之訴」機關為中央選舉委員會，因此隨著今下午中選會人事案結果出爐，也牽動李案發展。有熟悉中選會運作人士表示，李貞秀一案，須視中選會裡面結構而定，現任4位中選會委員雖為執政黨提名，但也不必然全部跟執政黨同樣立場。

【重磅快評】梁文傑遺憾韓國瑜 忘了賴清德要擁抱多元？

立法院長韓國瑜召集朝野協商並裁示在事實查明及司法最終判決前，民眾黨立委李貞秀的身分及職權行使應予以尊重。但行政院仍堅李貞秀沒有立委資格，陸委會副主委梁文傑更把矛頭指向韓國瑜，稱撤銷立委的權力是在立法院，對韓表示遺憾。梁文傑不是第一天當官，卻刻意混淆法條，意欲何為？

