中選會人事同意權案 立法院會11時40分開始投票

立法院長韓國瑜召集朝野協商並裁示在事實查明及司法最終判決前，民眾黨立委李貞秀的身分及職權行使應予以尊重。但行政院仍堅李貞秀沒有立委資格，陸委會副主委梁文傑更把矛頭指向韓國瑜，稱撤銷立委的權力是在立法院，對韓表示遺憾。梁文傑不是第一天當官，卻刻意混淆法條，意欲何為？

2026-03-13 12:16