中選會人事同意權案 立法院會11時40分開始投票
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，從上午11時40分開始投票，投票時間為1小時，截止時間為中午12時40分，若全體委員皆在截止時間前投票完畢，則將會提前開票。
中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。
立法院長韓國瑜11日召集朝野黨團協商，各黨團同意，13日立法院會將進行中選會人事同意權案記名投票表決。
上午立法院會進行完報告事項、討論事項後，隨即布置投票場地，在11時40分開始進行中選會人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時。被提名人須經超過全體立法委員1/2之同意為通過。
