不拒李貞秀立委資格被挑戰 民眾黨團：會讓中選會正常運作

立法院今天將行使中選會人事同意權案投票表決，民眾黨團上午開記者會說明投票意向，黨團總召陳清龍說，經過黨團前後開2次會議充分討論，投票意向會團進團出，但媒體追問通過人數、是否會讓中選會正常運作，陳清龍說，對中選會進行人事同意權，就是要讓中選會正常運作，但投票意向仍賣關子。

民眾黨團主任陳智菡說，投票內容及最後投票結果，稍後投票將會公諸在大家面前。

陳清龍指出，民眾黨會用最負責任的態度嚴格審查，為國家選出最合適的人選。對於中選會人事同意權，民眾黨每一位委員，包括昨天下午跟今天早上，開了2次會議，充分討論、溝通後達成共識，將對人事同意權會團進團出、一致性地投票。

陳清龍說，中選會是獨立機關，必須要公正地執行選務的工作，也要具備專業能力，並透過問卷判斷專業性跟公正性中選會配提名人是否適任，比如是否誠實回答，還是為了一官半職回答跟過去不一樣的論點，待會投票就一定是團進團出，一致投票。

媒體追問通過人數、是否會讓中選會正常運作，擔心到時向立委李貞秀提起當選無效之訴。陳清龍說，答案很快就會揭曉，對中選會進行人事同意權，就是要讓中選會正常運作。至於李貞秀部分，立法院長韓國瑜曾裁示，在司法判決前李貞秀就是合格立委，內政部、陸委會要如何侵害陸配權益，相信人民都看的很清楚，民眾黨不會擔心、臆測未來發展。