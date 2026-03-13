搭機抵波士頓 盧秀燕訪美首站拜會姊妹市曼徹斯特

台中市長盧秀燕11日晚間啟程訪美，在飛機上超過20小時，美東時間12日抵達波士頓。盧出訪前表示赴美將傳達國內對關稅、軍購案等議題的意見，首日還是以城市交流為主，拜訪台中市的姊妹市新罕布夏州曼徹斯特市，討論居住正義、街友議題與犯罪防治等等。

台中市政府指出，曼徹斯特市與台中市締交姊妹市37年，3年前曼徹斯特市前市長Joyce Craig曾造訪台中。盧秀燕此次率團回訪，既鞏固兩市情誼，也當面邀請新任曼徹斯特市長Jay P. Ruais訪問台中；Ruais在預算審查中抽空與盧會面，致贈市鑰作為見面禮。

盧秀燕表示，曼徹斯特市和台中市都在城市快速發展的階段，面對類似的挑戰，包含城市發展與居住權益平衡、如何有效整合資源解決街友問題，以及城市層級的反毒政策和預防機制等等，是此次拜訪的交流重點。

Ruais分享，曼徹斯特市透過增加警力編制、修訂城市條例強化公安秩序維護，以及提供康復和社區資源，防治藥物成癮問題。隨盧秀燕出訪的中市衛生局長曾梓展也表示，中市整合衛生、警政、社政資源，建立三段預防策略，從教育宣導、家庭支持到多元戒治，系統性輔導藥物成癮患者。

盧秀燕介紹台中是珍珠奶茶的發源地，珍奶在曼徹斯特現在相當受歡迎，Ruais與曼城市府團隊相當驚喜，表示珍奶與當地發明的美式炸雞柳是絕佳配合，他有機會一定到訪台中品嘗道地珍奶。

盧秀燕強調，儘管這次訪美搭乘20幾個小時班機才抵達波士頓，航程遙遠，身為台中市長與中華民國國民，為城市做事、為國家做事是應該的，一點也不覺得疲憊；此次拜訪不只是禮貌性質，還有許多實質性的政策交流，希望借鑒曼徹斯特治理經驗，為台中市民帶回更多福祉。