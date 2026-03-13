搭機抵波士頓 盧秀燕訪美首站拜會姊妹市曼徹斯特

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（左）11日訪美，當地時間12日抵達波士頓，首站拜會台中市姊妹市曼徹斯特市，市長Jay P. Ruais（右）致贈市鑰。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕11日晚間啟程訪美，在飛機上超過20小時，美東時間12日抵達波士頓。盧出訪前表示赴美將傳達國內對關稅、軍購案等議題的意見，首日還是以城市交流為主，拜訪台中市的姊妹市新罕布夏州曼徹斯特市，討論居住正義、街友議題與犯罪防治等等。

台中市政府指出，曼徹斯特市與台中市締交姊妹市37年，3年前曼徹斯特市前市長Joyce Craig曾造訪台中。盧秀燕此次率團回訪，既鞏固兩市情誼，也當面邀請新任曼徹斯特市長Jay P. Ruais訪問台中；Ruais在預算審查中抽空與盧會面，致贈市鑰作為見面禮。

盧秀燕表示，曼徹斯特市和台中市都在城市快速發展的階段，面對類似的挑戰，包含城市發展與居住權益平衡、如何有效整合資源解決街友問題，以及城市層級的反毒政策和預防機制等等，是此次拜訪的交流重點。

Ruais分享，曼徹斯特市透過增加警力編制、修訂城市條例強化公安秩序維護，以及提供康復和社區資源，防治藥物成癮問題。隨盧秀燕出訪的中市衛生局長曾梓展也表示，中市整合衛生、警政、社政資源，建立三段預防策略，從教育宣導、家庭支持到多元戒治，系統性輔導藥物成癮患者。

盧秀燕介紹台中是珍珠奶茶的發源地，珍奶在曼徹斯特現在相當受歡迎，Ruais與曼城市府團隊相當驚喜，表示珍奶與當地發明的美式炸雞柳是絕佳配合，他有機會一定到訪台中品嘗道地珍奶。

盧秀燕強調，儘管這次訪美搭乘20幾個小時班機才抵達波士頓，航程遙遠，身為台中市長與中華民國國民，為城市做事、為國家做事是應該的，一點也不覺得疲憊；此次拜訪不只是禮貌性質，還有許多實質性的政策交流，希望借鑒曼徹斯特治理經驗，為台中市民帶回更多福祉。

相關新聞

對游盈隆有雜音 中選會人事案民進黨團仍一致決投同意票

立院今天將表決中選會人事權同意案，針對7名被提名人選，三黨團上午將舉行黨團大會，決定投票意向，由於多數被提名人是在野黨推薦，藍營傾向通過李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三人加上主委被提名人游盈隆，綠營內部則對游盈隆有異見，但上午黨團大會召開會決議一致投票同意。

李貞秀國會殿堂初登場 韓國瑜勉：祝媽祖保佑

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未歇，她今在立法院會中登記國是論壇發言，為剴剴案發聲，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜則在李貞秀發言前，鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌。

傳賴總統出訪史瓦帝尼恐需直飛 賴士葆：珍惜邦交 無法過境他地也要去

針對近期軍購預算、總統出訪，國民黨立委賴士葆今受訪，表示軍購應回歸「美方先出招、我方按需編列」的慣例，反對賴政府先編預算再談項目的做法。對於賴清德總統4月出訪友邦史瓦帝尼可能無法過境美歐一事，他指應珍惜並鞏固現有邦交，無論是否過境他國都應前往。

北市府散步談國政 羅智強：蔣萬安救少子化最有心

我國少子化成國安問題，國民黨立委羅智強今在臉書上表示，他與台北市長蔣萬安在北市府附近散步，交換國政看法。談及少子化問題，羅讚蔣萬安有心，率先推出「育兒減少工時」試辦計畫，而蔣萬安上任後，推出「友善育兒五大政策」，包括生育獎勵金加倍發放、社宅育兒家庭協助方案、友善托育補助、私幼教育扶助方案以及撫育家庭居住支持等措施。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

