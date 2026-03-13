對游盈隆有雜音 中選會人事案民進黨團仍一致決投同意票

立院今天將表決中選會人事權同意案，針對7名被提名人選，三黨團上午將舉行黨團大會，決定投票意向，由於多數被提名人是在野黨推薦，藍營傾向通過李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三人加上主委被提名人游盈隆，綠營內部則對游盈隆有異見，但上午黨團大會召開會決議一致投票同意。

中選會目前僅有4位委員，依規定再增加一人即可開會。行政院去年12月將名單送至立院，此次被提名7名中選會人選，包括主委被提名人游盈隆，副主委被提名人胡博硯，以及黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬。

民進黨團今早進行黨團大會確認投票意向，不少綠委都對游盈隆有意見、黨團大會砲聲隆隆。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，大家把過去的不爽一股腦全部講出來，主要是針對游盈隆，因為他過去對民進黨很多批判。

莊瑞雄指出，執政團隊和在野立場當然會有所不同，這次中選會人事執政黨要展現高度、釋出善意，黨團最終決議一致性投票，一致投同意票。

莊瑞雄說，沒那含淚投票那麼嚴重，黨團內曾經被辱罵過的各路英雄好漢今天也都在黨團大會提出意見，但大家共體時艱，且中選會是獨立機關，扮演角色本來就比較超然、公正，黨團成員也願意壓抑過去這些內心不舒服部分，這正好凸顯獨立機關超然公正。