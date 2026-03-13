快訊

中選會人事同意權案 民進黨團：一致投同意票

中央社／ 台北13日電

立法院會13日將進行中選會人事同意權案記名投票表決。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，民進黨團開黨團會議時，討論到投票意向，雖然有成員對中選會主委提名人選游盈隆表達不滿，但最後決議，會一致投同意票。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院會今天將進行中選會人事同意權案記名投票表決，民進黨團會前召開黨團會議，討論到投票意向等議題。

莊瑞雄在黨團會議結束後受訪表示，黨團會議中，砲聲隆隆，黨團成員把過去對於游盈隆的不爽、恩怨一股腦全部講出來，因為游盈隆過去對民進黨有很多批判，甚至在關鍵時刻表達一些不是很悅耳的話。

莊瑞雄說，不過黨團成員體認到，中選會是獨立機關，主委的人選需要跨黨派，也要有一定的高度，而且接下來還有軍購案、總預算案、大法官人事同意權案等，對執政團隊來說，跟在野黨的立場當然會有所不同，但執政黨必須展現一定的高度，因此民進黨團釋出善意，決議進行一致性投同意票。

媒體追問，這是否是含淚投票。莊瑞雄說，沒有那麼嚴重，因為黨團成員提出自己意見也共體時艱，更凸顯民進黨對於獨立機關超然公正的尊重，民進黨團願意一致投同意票。

