快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

反對柯文哲赴日參加兒畢典挨批 日議員反擊：W排在一起像草

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲為參加兒子的畢業典禮，向法院聲請暫時解除限制出境 聯合報系資料照
柯文哲為參加兒子的畢業典禮，向法院聲請暫時解除限制出境 聯合報系資料照

京華城案將於本月26日宣判，前台北市長柯文哲9日向法院聲請暫時解除限制出境，希望於3月23日至25日赴日本參加兒子在東京大學畢業典禮。此話題延燒到日本政壇，日本神戶市市議員上畠寬弘公開表態反對，掀起台日網友隔空論戰。

上畠寬弘在Threads發文反對柯文哲入境日本，表示若兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，更不應該優先處理私人事情，誠實面對審判，才是作為父親應有的態度。他也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境。

上畠寬弘後續再發文指出，若相關人物來到日本，可能使日本捲入爭議，並指出「日本是主權國家。外國人能否入境，從來不是權利，而是許可。這是基本常識」。

相關言論曝光後，引發部分台灣網友不滿，「想說是什麼水準的日本議員？怎麼會講出要求日本法務省及入管，禁止柯文哲主席入境這種踐踏日本憲法的話，原來是喜愛干涉他國內政的台派好朋友，再一次證明民進黨出口轉內銷，開始轉發帶風向」。但也有支持者為上畠寬弘聲援。

面對批評，上畠寬弘在回覆中再次聲明表示，首先，他只是以一名日本國民的身分表達自己的意見而已。日本不是中國，個人自由表達意見本來就是理所當然的事情。正如網友所說，那個人是否受到迫害，他並不知道，那也是應該由台灣司法來判斷的問題。他未打算干涉台灣的司法，並強調「為了兒子的畢業典禮這種無聊的私事跑來日本，還讓日本被捲入其中、造成困擾，這本身就不應該」。

上畠寬弘在貼文中進一步引用日本最高法院「麥克林事件」判例，指出國家對外國人入境與居留具有廣泛裁量權，只要認為可能對日本造成影響，就有權拒絕入境。

上畠寬弘直言，作為一名日本國民，表達「我不希望那個人來日本」這樣的意見，又有什麼問題？反而是因為別人提出不同意見，就立刻斷言「日本政治水準失格」的態度，難道不是更不民主的表現？

隨後因有網友為此批評他是「譁眾取寵的議員，不要最後又被抓出來是民進黨代操」，讓他再度發文反擊：「你的妄想也太誇張了吧。連台灣這種教育水準很高的國家，居然也有你這種陰謀論者，真的笑死。你要怎麼想是你的自由，但在把這些話丟到全世界都看得到的地方之前，勸你還是先動點腦、好好想清楚再說。」

對此也有台灣網友為此感到抱歉：「我為他的言論道歉，他的言論不代表大部份的台灣人，但我還是必須要道歉，希望你不要覺得台灣人都是這樣子的，謝謝。」

因有台灣網友反問議員：「知道台語諧音的草是什麼嗎？」上畠寬弘先是回答道：「我真的不知道你們在說什麼W。」隨後回應，「在日本的網路用語中，表示嘲笑常用『W』。因為很多『W』排在一起看起來像草，所以稱為『草』。所以在日本，我們常用『草』來一笑置之。對於這些誹謗中傷，我並不在意。」

柯文哲 日本 畢業典禮 京華城案 限制出境 東京大學

延伸閱讀

藍營三大咖釋出「修復」訊號！黃暐瀚：在乎「中間選民」感受

蔣萬安推「育兒減少工時」 林亮君列5點質疑：多數家庭難受惠

經典賽／台灣女記者日語採訪大谷翔平 獲日媒好評：表現驚豔

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

相關新聞

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

卓榮泰秀包機單據嗆可報公帳嗎？ 徐巧芯：我不是你媽

行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰今出示多項單據自清，點名藍委徐巧芯、林沛祥，若能報公帳，他明天就去報。徐巧芯回應，想報帳自己去報，「我不是你媽媽」；國民黨團書記長林沛祥表示卓揆此舉讓外界開了眼界，並提出三大質疑，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇？濫用公務機坪與資源，公私不分？單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清。

中選會人事同意權今表決 李貞秀首度投票受關注

行政院去年12月29日將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查，立法院日前針對中選會人事同意權案等三案進行朝野黨團協商，中選會人事同意權案朝野各黨團已有共識。

中選會委員會議人數有望補足 官員曝最快下周討論李貞秀案

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，先前傳出公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝本月初時說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新委員會討論。立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，可望補足開會人數，有中選會官員透露，若順利交接完成，最快下周開委員會議，有望啟動對李貞秀案討論。

中選會人事牽動李貞秀資格爭議 熟悉人士：現任委員也未必挺兩國論

民眾黨立委李貞秀國籍、身分爭議延燒，政院日前指明，能提起「當選無效之訴」機關為中央選舉委員會，因此隨著今下午中選會人事案結果出爐，也牽動李案發展。有熟悉中選會運作人士表示，李貞秀一案，須視中選會裡面結構而定，現任4位中選會委員雖為執政黨提名，但也不必然全部跟執政黨同樣立場。

【重磅快評】梁文傑遺憾韓國瑜 忘了賴清德要擁抱多元？

立法院長韓國瑜召集朝野協商並裁示在事實查明及司法最終判決前，民眾黨立委李貞秀的身分及職權行使應予以尊重。但行政院仍堅李貞秀沒有立委資格，陸委會副主委梁文傑更把矛頭指向韓國瑜，稱撤銷立委的權力是在立法院，對韓表示遺憾。梁文傑不是第一天當官，卻刻意混淆法條，意欲何為？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。