反對柯文哲赴日參加兒畢典挨批 日議員反擊：W排在一起像草

京華城案將於本月26日宣判，前台北市長柯文哲9日向法院聲請暫時解除限制出境，希望於3月23日至25日赴日本參加兒子在東京大學的畢業典禮。此話題延燒到日本政壇，日本神戶市市議員上畠寬弘公開表態反對，掀起台日網友隔空論戰。

上畠寬弘在Threads發文反對柯文哲入境日本，表示若兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，更不應該優先處理私人事情，誠實面對審判，才是作為父親應有的態度。他也將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境。

上畠寬弘後續再發文指出，若相關人物來到日本，可能使日本捲入爭議，並指出「日本是主權國家。外國人能否入境，從來不是權利，而是許可。這是基本常識」。

相關言論曝光後，引發部分台灣網友不滿，「想說是什麼水準的日本議員？怎麼會講出要求日本法務省及入管，禁止柯文哲主席入境這種踐踏日本憲法的話，原來是喜愛干涉他國內政的台派好朋友，再一次證明民進黨出口轉內銷，開始轉發帶風向」。但也有支持者為上畠寬弘聲援。

面對批評，上畠寬弘在回覆中再次聲明表示，首先，他只是以一名日本國民的身分表達自己的意見而已。日本不是中國，個人自由表達意見本來就是理所當然的事情。正如網友所說，那個人是否受到迫害，他並不知道，那也是應該由台灣司法來判斷的問題。他未打算干涉台灣的司法，並強調「為了兒子的畢業典禮這種無聊的私事跑來日本，還讓日本被捲入其中、造成困擾，這本身就不應該」。

上畠寬弘在貼文中進一步引用日本最高法院「麥克林事件」判例，指出國家對外國人入境與居留具有廣泛裁量權，只要認為可能對日本造成影響，就有權拒絕入境。

上畠寬弘直言，作為一名日本國民，表達「我不希望那個人來日本」這樣的意見，又有什麼問題？反而是因為別人提出不同意見，就立刻斷言「日本政治水準失格」的態度，難道不是更不民主的表現？

隨後因有網友為此批評他是「譁眾取寵的議員，不要最後又被抓出來是民進黨代操」，讓他再度發文反擊：「你的妄想也太誇張了吧。連台灣這種教育水準很高的國家，居然也有你這種陰謀論者，真的笑死。你要怎麼想是你的自由，但在把這些話丟到全世界都看得到的地方之前，勸你還是先動點腦、好好想清楚再說。」

對此也有台灣網友為此感到抱歉：「我為他的言論道歉，他的言論不代表大部份的台灣人，但我還是必須要道歉，希望你不要覺得台灣人都是這樣子的，謝謝。」

因有台灣網友反問議員：「知道台語諧音的草是什麼嗎？」上畠寬弘先是回答道：「我真的不知道你們在說什麼W。」隨後回應，「在日本的網路用語中，表示嘲笑常用『W』。因為很多『W』排在一起看起來像草，所以稱為『草』。所以在日本，我們常用『草』來一笑置之。對於這些誹謗中傷，我並不在意。」