快訊

豐原五口遭詐命案 空軍女婿拒和解盼「李團長」入獄贖罪

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

李貞秀國會殿堂初登場 韓國瑜勉：風風雨雨不容易 祝媽祖保佑

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
民眾黨立委李貞秀國籍爭議未歇，她今在立法院會中登記國是論壇發言，為剴剴案發聲，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜則在李貞秀發言前，鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌。 圖擷自立院網站
民眾黨立委李貞秀國籍爭議未歇，她今在立法院會中登記國是論壇發言，為剴剴案發聲，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜則在李貞秀發言前，鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌。 圖擷自立院網站

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未歇，她今在立法院會中登記國是論壇發言，為剴剴案發聲，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜則在李貞秀發言前，鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌。

韓國瑜說，這一路走來風風雨雨非常不容易，李貞秀即將第一次發言，希望好好努力，為台灣民主擦亮招牌、為廣大人民貢獻，並祝福台灣主神媽祖保佑李貞秀。

李貞秀初登板國是論壇言語略顯緊張。她說，身為五個孩子的媽媽，每當社會發生虐童案件，都痛心不已。尤其是剴剴案，那麼小的一個孩子來不及長大，國人都十分憂心不捨。

李貞秀認為，剴剴案突顯了政府出養制度的缺失。首先，在保母合作、訓練、管理、退場等環節上的把關與監督機制到底在哪？政府必須辨識並剔除不適任保姆，才能提供兒童完整的保護；其次，在社工評估上，主管機關有足夠的工具及辨識能力分辨兒虐嗎？若不能及時辨識，要怎麼介入虐童案件並提供保護？

李貞秀說，更重要的是，整個社會安全網，以現有的支持系統，各級主管機關對資訊的及時掌握，互相之間是否有良好的溝通管道？

我們不能輕放兒虐相關涉案人員，上個會期，立法院也有加重虐童刑責，為兒童安全提供了更多保障。除了加重刑責，民眾對社會安全系統的信任不能崩解，因此行政院必須盡快補齊制度上的缺失，剴剴案不容再發生。

民眾黨 社會安全網 剴剴案

延伸閱讀

立場矛盾？海基會拜會民眾黨團李貞秀在場 陸委會：總不能不進門

李貞秀資格爭議 政院：盼中選會能正常運作 釐清爭議

李貞秀案 政院：拿國家機密的立委資格不能不明

劉世芳：就法論法 李貞秀的立委適法資格有疑慮

相關新聞

北市府散步談國政 羅智強：蔣萬安救少子化最有心

我國少子化成國安問題，國民黨立委羅智強今在臉書上表示，他與台北市長蔣萬安在北市府附近散步，交換國政看法。談及少子化問題，羅讚蔣萬安有心，率先推出「育兒減少工時」試辦計畫，而蔣萬安上任後，推出「友善育兒五大政策」，包括生育獎勵金加倍發放、社宅育兒家庭協助方案、友善托育補助、私幼教育扶助方案以及撫育家庭居住支持等措施。

鄭習會「4到6月間舉行」 鄭麗文：選舉大利多

今年是選舉年，國民黨主席鄭麗文昨表示，希望「鄭習會」時間點在四月到六月間，這對選舉絕對大利多，她了解基層水溫，大家擔心中南部會被影響，但實際上愈往中南部走大家愈支持。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

李貞秀國會殿堂初登場 韓國瑜勉：風風雨雨不容易 祝媽祖保佑

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未歇，她今在立法院會中登記國是論壇發言，為剴剴案發聲，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜則在李貞秀發言前，鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌。

傳賴總統出訪史瓦帝尼恐需直飛 賴士葆：珍惜邦交 無法過境他地也要去

針對近期軍購預算、總統出訪，國民黨立委賴士葆今受訪，表示軍購應回歸「美方先出招、我方按需編列」的慣例，反對賴政府先編預算再談項目的做法。對於賴清德總統4月出訪友邦史瓦帝尼可能無法過境美歐一事，他指應珍惜並鞏固現有邦交，無論是否過境他國都應前往。

藍營大咖雲集 朱立倫領銜辦青年營隊14日、15日登場

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請朱立倫擔任總導師以及立法院長韓國瑜擔任講師，匯聚台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及新北市長參選人李四川等人擔綱市長講座，「All-star明星陣容」強調「穩健、治理」，討論台灣的「成功方程式」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。