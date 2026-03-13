李貞秀國會殿堂初登場 韓國瑜勉：風風雨雨不容易 祝媽祖保佑

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未歇，她今在立法院會中登記國是論壇發言，為剴剴案發聲，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜則在李貞秀發言前，鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌。

韓國瑜說，這一路走來風風雨雨非常不容易，李貞秀即將第一次發言，希望好好努力，為台灣民主擦亮招牌、為廣大人民貢獻，並祝福台灣主神媽祖保佑李貞秀。

李貞秀初登板國是論壇言語略顯緊張。她說，身為五個孩子的媽媽，每當社會發生虐童案件，都痛心不已。尤其是剴剴案，那麼小的一個孩子來不及長大，國人都十分憂心不捨。

李貞秀認為，剴剴案突顯了政府出養制度的缺失。首先，在保母合作、訓練、管理、退場等環節上的把關與監督機制到底在哪？政府必須辨識並剔除不適任保姆，才能提供兒童完整的保護；其次，在社工評估上，主管機關有足夠的工具及辨識能力分辨兒虐嗎？若不能及時辨識，要怎麼介入虐童案件並提供保護？

李貞秀說，更重要的是，整個社會安全網，以現有的支持系統，各級主管機關對資訊的及時掌握，互相之間是否有良好的溝通管道？

我們不能輕放兒虐相關涉案人員，上個會期，立法院也有加重虐童刑責，為兒童安全提供了更多保障。除了加重刑責，民眾對社會安全系統的信任不能崩解，因此行政院必須盡快補齊制度上的缺失，剴剴案不容再發生。