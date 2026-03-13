傳賴總統出訪史瓦帝尼恐需直飛 賴士葆：珍惜邦交 無法過境他地也要去

針對近期軍購預算、總統出訪，國民黨立委賴士葆今受訪，表示軍購應回歸「美方先出招、我方按需編列」的慣例，反對賴政府先編預算再談項目的做法。對於賴清德總統4月出訪友邦史瓦帝尼可能無法過境美歐一事，他指應珍惜並鞏固現有邦交，無論是否過境他國都應前往。

針對對美軍購，賴士葆說，只要我方有需要，就編預算。朝野黨團授權國防部可以先談，啟動的仍在美國。這回到一向的慣例：美國準備要賣什麼，我方才編特別預算，而非像現在賴清德政府這樣，先編了預算，卻不知道要買什麼，甚至不知道美國要賣什麼，卻一定要編特別預算。現在慢慢修正到原來的軌跡，這樣可以接受。

賴士葆說，授權行政部門先談，就是要美國先出招。美國說「我要賣你什麼」，而我方認為是需要的，那就編預算，絕對支持。

傳賴清德4月將出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，外交部、府方均表示接獲邀請，但詳細行程要稍待。媒體關注此次若出訪，可能是「直飛」，而不會過境美國或他地等，賴士葆說，一定要鞏固邦交，現在邦交國剩12個，每個邦交國都重要。不能說只有美國，那是實質關係，但沒有邦交關係。所以任何有邦交關係的友邦，都要珍惜，不分國家大小。

賴士葆認為，現在對方邀請我方，當然要去。如果可以過境其他地方，像是美國或歐洲，當然更好；如果沒有，也沒有關係。畢竟對方是我國邦交國，要珍惜。