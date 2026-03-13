快訊

豐原五口遭詐命案 空軍女婿拒和解盼「李團長」入獄贖罪

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

聽新聞
0:00 / 0:00

傳賴總統出訪史瓦帝尼恐需直飛 賴士葆：珍惜邦交 無法過境他地也要去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委賴士葆今受訪，表示軍購應回歸「美方先出招、我方按需編列」的慣例，反對賴政府先編預算再談項目的做法。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委賴士葆今受訪，表示軍購應回歸「美方先出招、我方按需編列」的慣例，反對賴政府先編預算再談項目的做法。記者屈彥辰／攝影

針對近期軍購預算、總統出訪，國民黨立委賴士葆今受訪，表示軍購應回歸「美方先出招、我方按需編列」的慣例，反對賴政府先編預算再談項目的做法。對於賴清德總統4月出訪友邦史瓦帝尼可能無法過境美歐一事，他指應珍惜並鞏固現有邦交，無論是否過境他國都應前往。

針對對美軍購，賴士葆說，只要我方有需要，就編預算。朝野黨團授權國防部可以先談，啟動的仍在美國。這回到一向的慣例：美國準備要賣什麼，我方才編特別預算，而非像現在賴清德政府這樣，先編了預算，卻不知道要買什麼，甚至不知道美國要賣什麼，卻一定要編特別預算。現在慢慢修正到原來的軌跡，這樣可以接受。

賴士葆說，授權行政部門先談，就是要美國先出招。美國說「我要賣你什麼」，而我方認為是需要的，那就編預算，絕對支持。

傳賴清德4月將出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，外交部、府方均表示接獲邀請，但詳細行程要稍待。媒體關注此次若出訪，可能是「直飛」，而不會過境美國或他地等，賴士葆說，一定要鞏固邦交，現在邦交國剩12個，每個邦交國都重要。不能說只有美國，那是實質關係，但沒有邦交關係。所以任何有邦交關係的友邦，都要珍惜，不分國家大小。

賴士葆認為，現在對方邀請我方，當然要去。如果可以過境其他地方，像是美國或歐洲，當然更好；如果沒有，也沒有關係。畢竟對方是我國邦交國，要珍惜。

邦交 外交部 美國

延伸閱讀

外交部證實 賴總統獲史瓦帝尼邀訪

外交部證實：史瓦帝尼邀賴總統訪問 相關規畫府會適時說明

賴總統4月訪史瓦帝尼？外交部：已收到邀請

台灣遭美列301調查 賴士葆嘆不堪：民進黨政府抱緊大腿也沒被放一馬

相關新聞

北市府散步談國政 羅智強：蔣萬安救少子化最有心

我國少子化成國安問題，國民黨立委羅智強今在臉書上表示，他與台北市長蔣萬安在北市府附近散步，交換國政看法。談及少子化問題，羅讚蔣萬安有心，率先推出「育兒減少工時」試辦計畫，而蔣萬安上任後，推出「友善育兒五大政策」，包括生育獎勵金加倍發放、社宅育兒家庭協助方案、友善托育補助、私幼教育扶助方案以及撫育家庭居住支持等措施。

鄭習會「4到6月間舉行」 鄭麗文：選舉大利多

今年是選舉年，國民黨主席鄭麗文昨表示，希望「鄭習會」時間點在四月到六月間，這對選舉絕對大利多，她了解基層水溫，大家擔心中南部會被影響，但實際上愈往中南部走大家愈支持。

觀察站／「蔡總召」首戰 陷內部領導危機

立法院新會期展開，民進黨立院黨團領頭羊從「永遠的柯總召」，進入蔡其昌時代。孰料，民進黨團新會期第一戰召委選舉，馬上出現內部分歧，兩位立委林月琴、陳瑩僵持不下，也讓蔡其昌的立院第一戰，還沒遇到在野黨挑戰，就先陷入內部領導危機。

包機爭議 蕭旭岑：卓榮泰到哪都是我國閣揆 都是公務行程

行政院長卓榮泰日前包機，從松指部出發，赴日觀賽WBC「台捷大戰」，引發在野黨質疑公器私用。前總統馬英九2015年飛往新加坡弔唁李光耀一事，被綠營拿出來質疑。國民黨副主席蕭旭岑今表示，卓榮泰到哪都是中華民國的行政院長，身分不因私人行程而變，因此是公務行程。

李貞秀國會殿堂初登場 韓國瑜勉：風風雨雨不容易 祝媽祖保佑

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未歇，她今在立法院會中登記國是論壇發言，為剴剴案發聲，也是她首次在國會議事堂中的正式發言。立法院長韓國瑜則在李貞秀發言前，鼓勵她好好努力，為台灣民主擦亮招牌。

傳賴總統出訪史瓦帝尼恐需直飛 賴士葆：珍惜邦交 無法過境他地也要去

針對近期軍購預算、總統出訪，國民黨立委賴士葆今受訪，表示軍購應回歸「美方先出招、我方按需編列」的慣例，反對賴政府先編預算再談項目的做法。對於賴清德總統4月出訪友邦史瓦帝尼可能無法過境美歐一事，他指應珍惜並鞏固現有邦交，無論是否過境他國都應前往。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。