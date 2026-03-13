北市府散步談國政 羅智強：蔣萬安救少子化最有心

我國少子化成國安問題，國民黨立委羅智強今在臉書上表示，他與台北市長蔣萬安在北市府附近散步，交換國政看法。談及少子化問題，羅讚蔣萬安有心，率先推出「育兒減少工時」試辦計畫，而蔣萬安上任後，推出「友善育兒五大政策」，包括生育獎勵金加倍發放、社宅育兒家庭協助方案、友善托育補助、私幼教育扶助方案以及撫育家庭居住支持等措施。

羅智強說，他用「散步」的方式，拜訪蔣萬安，一起在台北市政府附近走走，交換對國政的看法。這幾天的國政散步日記，他一直在思考少子化問題，台灣的新生兒數量，已經連續10年下降，從2016年的20.8萬人，到2025年幾乎砍半，只剩10.7萬人。今年2月，新生兒更只剩6523人，這是有紀錄以來，首次單月跌破7000人。這些數字背後，不只是人口統計，而是整個國家未來的縮影。少子化，正在動搖國本。

羅智強說，面對如此嚴峻的危機，中央政府至今仍未提出真正能減輕年輕父母壓力的制度性改革。反倒是在地方政府，看見些新的嘗試。台北市率先推出「育兒減少工時」試辦計畫，有12歲以下子女的家長，可以在不減薪的情況下，每天減少1小時工作時間，由市府補助企業部分薪資成本。這看似只是1小時，但對許多需要接送孩子的父母來說，這1小時，往往就是能否同時守住工作與家庭的關鍵。

羅智強認為，現行「性別平等工作法」早已規定，撫育未滿3歲子女的勞工，可以請求每天減少1小時工時，但不得請求報酬。正因為減少工時會被扣薪，申請的人始終很少，法律幾乎形同虛設。蔣萬安提出由市府補助企業部分薪資成本，讓家長可以不減薪而減工時。這不只是政策創新，更是一種制度的活化，讓原本不可行的規定，真正變得可行。目前已有139家企業提出申請。這其實只是台北市一系列友善育兒政策的一部分。

羅智強表示，蔣萬安上任後，推出「友善育兒五大政策」，包括生育獎勵金加倍發放、社宅育兒家庭協助方案、友善托育補助、私幼教育扶助方案以及撫育家庭居住支持等措施。例如生育獎勵金：第一胎由2萬元提高到4萬元，第二胎4萬5千元，第三胎5萬元。在社會住宅政策上，若家庭有0到6歲幼兒，社宅中籤率提高到兩倍，並可優先入住。

羅智強表示，市府也針對育兒家庭提供租金減免，若家庭有0到12歲孩子，每名孩子每月可減少1000元租金。此外，為了讓孕婦在懷孕期間出行更安全、減輕交通負擔，北市府推出「好孕2U專車」。從懷孕開始到產後六個月，市府補助乘車金，提供免費叫車服務。這項政策自2023年推出至今，已服務超過3萬名孕婦，累計超過100萬趟次。

羅智強表示，當政策真正貼近生活，社會就會感受到改變。台北市的新生兒數據，也出現了久違的回溫。2023年台北市新生兒約1.6萬人，比前一年增加約2000人。2024年則約1.7萬人，再增加1000多人，連續兩年成長。蔣萬安上任前，台北市生育率為0.87。上任第一年提升到0.97，第二年更突破1.04，在六都之中呈現逆勢上升。

羅智強表示，地方政府的努力，不可能單獨解決整個國家的少子化問題。但至少證明了一件事，少子化並不是注定無解，而是需要領導者願意嘗試新的方法。只要政府願意站在父母這一邊，用制度為家庭分擔壓力，年輕人就不會孤單地面對養育孩子的重擔。面對少子化危機，中央政府也應該打開新的思路，而不是只在既有政策框架中微調，甚至冷言旁觀。

羅智強表示，在立法院本會期，國民黨團也將提出主張，0到6歲幼兒的健保費，由國家負擔。希望能進一步減輕育兒家庭的負擔，為台灣的下一代創造更友善的環境。好的政策，不分地方與中央，也不分朝野。只要能讓年輕家庭更安心，讓孩子的笑聲再次在社會中響起，就值得一起努力。清晨散步經過台北市政府，看著這座城市慢慢甦醒。延續前兩天的主題，今天的國政散步日記仍然談的是少子化。他衷心希望，面對這場關係國家未來的危機，台灣主政者都能擁有像蔣萬安一樣的用心與行動力。國家的未來，其實就藏在每一個家庭的搖籃裡。