藍營大咖雲集 朱立倫領銜辦青年營隊14日、15日登場

「桃園市日新協會」、「風向株式會社」共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，邀請朱立倫擔任總導師以及立法院長韓國瑜擔任講師，匯聚台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及新北市長參選人李四川等人擔綱市長講座，「All-star明星陣容」強調「穩健、治理」，討論台灣的「成功方程式」。

桃園市議員、日新協會發起人凌濤表示，3月14日活動首日上午9時將進行媒體聯訪，緊接著由總導師朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與新北市長參選人李四川共同揭開序幕，上午9時至10時30分的「始業式引言」與「市長講堂」將全面開放媒體進場，公開北北基桃首長的城市治理願景。

凌濤表示，首日媒體開放時段於10時30分告一段落後，後續「社群直播場：公關攻防」課程，將由徐巧芯、凌濤、殷瑋、朱凱翔、韋淳祐等與學員分享政策攻防的實戰經驗，該場次將透過「風向123事」粉專全程直播，將選戰實務與社群攻防的樣態呈現在學員面前。

凌濤指出，3月14日13時30分基隆市謝國樑市長也將出席講座分享治理實務；14時則有立法委員陳菁徽、王育敏、洪孟楷，以「台灣少子化與北北基桃育兒政策優化的可能性」為題探討立法與政策前景，該場次也將由「風向123事」社群平台直播分享，隨後則進入學員的政策提案與討論時間。

凌濤說明，3月15日一早也將接續學員的討論，至上午10時將有台北市副市長林奕華、桃園市副市長蘇俊賓分享跨域治理經驗，隨後11時則開放媒體朋友聯訪、進場，由重量級嘉賓立法院長韓國瑜以及朱立倫總導師一同登場，以政治信念與群眾洞察向學員分享最深入的民意動向。

凌濤指出，次日的營隊課程也有來自台北市議員鍾沛君、新北市議員黃心華、陳偉杰的選舉實務座談；以及來自桃園市都發局長江南志、桃園智發會主委廖修武的韌性城市與永續經濟深度剖析。學員歷經兩天的課程學習，也將在最後模擬市政提案與總質詢環節，身歷其境感受城市的治理，並由總導師朱立倫親自頒贈結業證書，結業學員則有機會進一步入選「新生學塾」培訓，為未來青年政治領袖奠定基礎。

凌濤表示，北北基桃占據台灣4成人口，決定台灣半數關鍵經濟產值，主導8成海空客流，之於台灣而言是標準的「北北基桃Mega City」，以治理政策、青年世代為核心，相信是台灣人民期待見到的2026選舉主軸。