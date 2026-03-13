文化總會改英文名！Chinese變Taiwan… 藍批「小島文化」

中華文化總會執行委員曹興誠日前質疑，文化總會宗旨是推廣台灣文化，為何要掛「中華」二字，他揚言請辭執委一職。文總秘書長李厚慶昨說，中華文化總會的英文名稱將把Chinese變為Taiwan，預計下周會員大會英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（NCAT）」。國民黨批評，民進黨政府想遂行窄國、小島文化，只會更限縮文化傳承厚度。

李厚慶表示，文總每年開一次會員大會，去年二月大會時就有委員在臨時動議提案討論，提到「中華文化總會」名稱混淆一事，後在十二月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先更改英文名稱。

李厚慶表示，依文總章程規定，完成英文更名的程序，需於十七日的下次會員大會報告執行情形，才算完備程序，之後更改文總英文名稱。至於中文名稱，李厚慶說，已立案的人民團體變更名稱需召開會員大會通過，程序複雜，文總目前暫未處理。

國民黨文傳會副主委尹乃菁昨說，民進黨政府在建立中國或台灣的論述上，永遠不要忘記在土地文化傳承上必須涵蓋大家共同成長的活水資源，一再切割只會更限縮文化傳承的厚度、深度與廣度。

尹乃菁也說，民進黨政府用如此手段切割，要遂行窄國、小島文化的訴求，對於台灣的發展真的有利嗎？世界上任何的文明都希望自身文明傳承是能夠涵蓋孕育文化、滋長土壤的資源，民進黨把台灣限縮在小島文化的場域，不但沒辦法有浸潤力，更沒辦法發揮影響力。